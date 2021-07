The Witcher Blood Origin, episodi, trama e una new entry

Il 9 luglio si terrà il WitcherCon, l’atteso evento a tema The Witcher che presenterà tutte le novità legate al franchise sia nel mondo dei videogiochi che sul piccolo schermo.

L’universo del franchise di videogiochi CD Projekt RED è quindi destinato a espandersi, oltre alla seconda stagione della serie Netflix.

Come sappiamo, la nuova serie di The Witcher con Henry Cavill nuovamente nei panni di Geralt di Rivia dovrebbe arrivare entro e non oltre la fine dell’anno.

Del resto, anche la serie di videogiochi continua a riservare sorprese, dopo il successo ottenuto dal terzo capitolo.

Ora, Netflix ha annunciato la partecipazione di Michelle Yeoh nel ruolo di Scían in The Witcher: Blood Origin, la serie spin-off che fungerà da prequel a quella ufficiale.

Scían è l’ultima componente di una tribù nomade di elfi molto abile nel combattimento. I guai per lei inizieranno quando deciderà di recuperare una spada ritenuta sacra, sottratta alla sua tribù.

Michelle Yeoh is joining the cast of THE WITCHER: BLOOD ORIGIN as the sword-elf Scian, whose deadly quest to retrieve a stolen sacred sword will lead her on a journey that will change the outcome of the Continent. pic.twitter.com/YzTo3yvTic — Netflix Geeked (@NetflixGeeked) July 6, 2021

Lo show sarà composto da sei episodi, raccontandoci di fatto le origini del primo Witcher e gli eventi che hanno portato alla cosiddetta Congiunzione delle Sfere.

Nel cast anche Laurence O’Fuarain, il quale interpreterà il ruolo di Fjall, un potente guerriero appartenente a un gruppo di combattenti a difesa di un re.

A seguire troviamo anche Jodie Turner-Smith nei panni di Eile, una guerriera che ha lasciato il suo clan e le vesti di guardiana della regina per seguire la sua vocazione da musicista nomade.

Declan de Barra fugura come showrunner e produttore della serie, assieme a Lauren Schmidt Hissrich e Andrzej Sapkowski come consulente creativo.

Avete già letto anche che CD Projekt ha annunciato la data d’uscita di The Witcher: Monster Slayer, un nuovo capitolo della saga dello Strigo.

Ma non solo: per chi non gioca su mobile, un progetto di alto livello dedicato alla serie sarebbe attualmente in pre-produzione negli studi del team polacco.

Ricordiamo infine Vesemir sarà protagonista anche del film animato chiamato The Witcher Nightmare of the Wolf.