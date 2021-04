The Witcher 2 su Netflix: ecco quando uscirà

I fan di The Witcher stanno aspettando con il fiato sospeso il rilascio della prossima stagione della serie Netflix, ma sembra che finalmente si stia iniziando a intravedere la proverbiale luce alla fine del tunnel.

Dopo numerosi rallentamenti e intoppi dovuti in primis all’emergenza sanitaria mondiale, la Stagione 2 delle avventure di Geralt di Rivia arriverà nel quarto trimestre del 2021.

La finestra di rilascio è stata confermata oggi dal co-CEO e chief content di Netflix Ted Sarandos durante un’intervista sugli utili del primo trimestre dell’anno.

Un'immagine di Yennefer.

Le riprese della seconda stagione sono infatti terminate il mese scorso e ora i fan dovranno solo attendere il termine della post-produzione. Una data di rilascio definitiva per la nuova stagione arriverà probabilmente con l’avvicinarsi della release.

«Quello che è successo nella prima parte di quest’anno è che molti dei progetti che speravamo di pubblicare prima sono stati rinviati a causa dei ritardi di post-produzione per via del coronavirus», ha reso noto Sarandos.

«Penso che torneremo a stabilità maggiore nella seconda metà dell’anno, certamente nel quarto trimestre, un periodo nel quale torneranno The Witcher e You e Cobra Kai», ha concluso il co-presidente della compagnia.

La prima stagione di The Witcher è stata un enorme successo per Netflix e sarà interessante vedere se la seconda sarà in grado di generare un livello di hype altrettanto elevato (e in grado di dare l’ok alla produzione di una serie spin-off, oltre a un film animato incentrato su Vesemir).

Nel cast, troveremo nuovamente Henry Cavill nei panni di Geralt di Rivia, assieme a Anya Chalotra nel ruolo di Yennefer, MyAnna Buring come Tissaia, Mimi Ndiweni nel ruolo Fringilla, Therica Wilson-Read come Sabrina e Millie Brady nei panni di Renfri.