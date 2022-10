The Witcher Serie TV, le stagioni 4 e 5 si faranno, arriva la prima conferma

La Stagione 3 della serie TV di The Witcher vedrà la luce nei prossimi mesi sul catalogo Netflix, nonostante ora l’attenzione sia ovviamente rivolta alle Stagioni 4 e 5.

Henry Cavill tornerà infatti nuovamente a vestire i panni di Geralt di Rivia in un nuovo ciclo di episodi, ispirati all’ormai noto franchise di The Witcher (che trovate anche su Amazon).

Dopo che Cavill ha poco promesso tantissime scene d’azione nella Stagione 3 di The Witcher, grazie a un ritorno molto importante, a quanto pare le sorprese non sono finite.

Come riportato anche da Redanian Intelligence, sembra infatti che siano già iniziati i lavori di pre-produzione sulla quarta e quinta stagione della serie Netflix.

Il network ha già comunicato che la serie è stata estesa per altre due stagioni, riportando quindi che Netflix ha intenzione di creare una quarta e una quinta stagione, senza alcun tipo di stop tra le due.

Al momento, non si sa ancora nulla circa l’inizio delle riprese delle nuove stagioni, sebbene la sceneggiatura dovrebbe già essere stata messa nero su bianco.

Non è stata al momento resa nota neanche la trama dei nuovi episodi, così come il cast di personaggi presenti (sebbene dovrebbe tornare il gruppo di protagonisti al gran completo).

Nel corso del TUDUM, Netflix ha annunciato in ogni caso che The Witcher Stagione 3 esordirà nel corso dell’estate 2023. Al momento in cui scriviamo non abbiamo ancora un mese preciso né una data, ragion per cui le Stagioni 4 e 5 potrebbero vedere realisticamente la luce nel 2024 e nel 2025.

Infine, se volete rimanere sempre aggiornati su tutte le novità, vi suggeriamo di recuperare tutto quello che sappiamo sulla stagione 3 di The Witcher, la serie TV più attesa dai fan dei romanzi e dei videogiochi di CD Projekt.

Se, invece, volete avvicinarvi proprio alla saga letteraria, ecco il nostro articolo con tutti i consigli per leggere i libri nel giusto ordine.