The Witcher Stagione 3, Henry Cavill fa una grande promessa ai fan (e c’è un ritorno)

La serie TV di The Witcher prodotta da Netflix riuscì ad entusiasmare fin da subito i fan soprattutto grazie alla battaglia di Blaviken, presente nel primo episodio della prima Stagione: stando a quanto dichiarato da Henry Cavill, potremo aspettarci spettacoli simili — e molto più numerosi — anche nella Stagione 3.

L’attore che interpreta Geralt di Rivia è consapevole infatti dell’entusiasmo dei fan per le scene di lotta, soprattutto per tutti gli spettatori che hanno deciso di seguire lo show grazie ai videogiochi di CD Projekt (trovate The Witcher 3 GOTY Edition in offerta su Amazon), svelando un ritorno molto atteso.

In un’intervista rilasciata al podcast «Happy Sad Confused» di Josh Horowitz, Henry Cavill ha infatti confermato il ritorno di Wolfgang Stegemann, il coreografo che si occupò proprio della battaglia di Blaviken, ma che ha lavorato anche alla celebre serie cinematografica Mission Impossible.

L’interprete di Geralt ha dunque promesso un’elevata dose di azione per la Stagione 3 di The Witcher: a differenza di quanto accaduto con il primo episodio, Stegemann ha lavorato insieme a Cavill per tutta la season e ha ricoperto un ruolo molto più vasto nella produzione.

Cavill ha poi ammesso di aver lavorato duramente per garantire un’elevata dose di azione per la terza stagione, augurandosi che tutti i fan riescano ad apprezzare gli sforzi fatti per inserire così tante scene:

«C’è tantissima azione nella Stagione 3. Ne abbiamo fatta tantissima insieme, a volte per il rotto della cuffia e compiendo miracoli, ma ce l’abbiamo fatta. Speriamo che vi piaccia il nostro lavoro, perché Wolfie è davvero il migliore».

Redanian Intelligence conferma inoltre che Stegemann non si sarebbe occupato soltanto di supervisionare e dirigere le scene di lotta, ma sarebbe stato spesso impiegato come 2nd Unit director, confermando dunque un ruolo molto importante di una delle figure più importanti della prima Stagione.

Insomma, gli spettatori potranno aspettarsi un’elevata dose di battaglie e scene d’azione nella Stagione 3 di The Witcher: un aspetto che dovrebbe rendere particolarmente felici anche i fan dei videogiochi.

Si tratta di dichiarazioni molto rassicuranti, soprattutto dopo che negli scorsi giorni era emerso che alcuni sceneggiatori avrebbero addirittura «preso in giro libri e videogiochi»: i fan possono dunque iniziare a dormire sonni sereni in vista della prossima stagione.

Nella stessa intervista, l’interprete di Geralt di Rivia ha anche confermato l’intenzione di produrre un videogioco in futuro, confermando che per lui è «importante» e che sarà «solo questione di tempo».