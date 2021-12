The Witcher: in che ordine leggere i libri

La saga di The Witcher è arrivata al grandissimo pubblico anche e soprattutto grazie ai videogiochi prima e all’adattamento di Netflix poi. Sappiamo, infatti, che CD Projekt RED ha attinto dall’universo letterario di Andrzej Sapkowski per dare vita ai tre giochi in cui vestiamo i panni di Geralt di Rivia, concedendosi qua e là qualche licenza poetica rispetto alle vicende dei racconti e dei romanzi.

La serie Netflix, che vede dal 17 dicembre 2021 il debutto della seconda stagione, ha sempre sottolineato di voler invece rimanere più fedele al mondo letterario dello strigo, seguendo attentamente le vicende raccontate tra le pagine.

Ce n’è abbastanza perché, a questo punto, siate incuriositi dai volumi di The Witcher. Non sono moltissimi, ma nemmeno pochi, ed è qui che si pone il quesito: in che ordine leggere i libri di The Witcher? Si trovano tutti in italiano? Quanto sono importanti le antologie dei racconti rispetto ai romanzi veri e propri?

Facciamo il punto sulle avventure letterarie di Geralt, sia per chi sta seguendo la serie TV di Lauren S. Hissrich, sia per chi ha amato lo strigo durante le sue scorribande videoludiche.

La saga di The Witcher è pubblicata in Italia da Editrice Nord

In che ordine leggere i libri di The Witcher

Le opere originali da cui nasce The Witcher hanno esordito in Polonia, nella loro lingua originale, agli inizi degli anni Novanta. Tuttavia, è solo dagli anni Dieci del Duemila che sono arrivate anche in italiano, sotto etichetta di Casa Editrice Nord.

Se volete seguire l’ordine di pubblicazione, che personalmente vi raccomandiamo, potete leggere i libri di The Witcher nell’ordine che segue:

Il Guardiano degli Innocenti (2010)

(2010) La Spada del Destino (2011)

(2011) Il Sangue degli Elfi (2012)

(2012) Il Tempo della Guerra (2013)

(2013) Il Battesimo del Fuoco (2014)

(2014) La Torra della Rondine (2015)

(2015) La Signora del Lago (2015)

(2015) La Stagione delle Tempeste (2016)

Ci sono, tuttavia, alcune precisazioni da fare.

Il Guardiano degli Innocenti, infatti, non è davvero il primo libro della saga: in precedenza venne pubblicato (ma solo in Polonia e in Repubblica Ceca) il volume di racconti Wiedźmin, che includeva quattro dei racconti poi introdotti ne Il Guardiano degli Innocenti. Al suo interno ce n’era anche uno che raccontava le vicende dei genitori di Geralt, che non è mai stato incluso nella letteratura canonica della saga. Tutt’oggi, non è possibile recuperare una localizzazione ufficiale di Wiedźmin.

Un altro dettaglio è che, sebbene in Italia sia stato pubblicato per primo, in realtà Il Guardiano degli Innocenti uscì come secondo volume. Tuttavia, per evitare confusione, è sensata la scelta di Editrice Nord di inserirlo come primo volume della saga, poiché il libro racconta le origini di Geralt di Rivia, il suo primo incontro con Yennefer e introduce al Continente.

Cominciate la lettura da Il Guardiano degli Innocenti

Sia Il Guardiano degli Innocenti che La Spada del Destino sono antologie di racconti. Al loro interno trovate tutte le storie brevi che pongono le basi per gli accadimenti dei romanzi successivi: ci sono i primi incontri tra Geralt e Yennefer, l’incrocio delle strade di Geralt e Ciri, la caduta di Cintra che avete visto nella serie Netflix, le vicende di Geralt come strigo assoldato, gli incontri con Triss e l’amicizia con Ranuncolo. Nei volumi successivi, vengono ripresi questi punti per dare vita alla storia.

La raccomandazione, quindi, è cominciare con Il Guardiano degli Innocenti prima e La Spada del Destino poi, perché saltare le antologie di racconti sarebbe un delitto e renderebbe molto difficile comprendere gli eventi di Il Sangue degli Elfi – il terzo libro e primo romanzo, che fa ovviamente riferimenti ampi a quanto successo nelle opere precedenti.

Una volta lette le due antologie di racconti, che sono peraltro il cardine della prima stagione di The Witcher su Netflix, potete procedere con i romanzi in ordine d’uscita, con Il Sangue degli Elfi che è il libro di riferimento della seconda stagione.

Arrivati all’ultimo volume, La Stagione delle Tempeste, dovete sapere che è uscito molti anni dopo rispetto ai precedenti. Parliamo, infatti, del 1999 per l’uscita originale de La Signora del Lago, mentre per La Stagione delle tempeste si dovette attendere il 2013. Questo perché si tratta di un romanzo prequel, che cronologicamente colloca le sue vicende dopo l’ultimo racconto de Il Guardiano degli innocenti, ma prima che Geralt leghi il suo destino a quello di Ciri con la Legge della Sorpresa.

Il nostro consiglio, per apprezzare al meglio i riferimenti, i rimandi e il tono de La Stagione delle Tempeste, è di leggere il volume per ultimo, seguendo l’ordine d’uscita dato dall’autore, piuttosto che seguire la linea diacronica della narrazione della saga.

Tutti i libri di The Witcher in italiano

Di seguito, vi segnaliamo in ordine i diversi volumi in italiano pubblicati da Editrice Nord, facilitandovi l’acquisto del cartaceo o dell’ebook, a vostra scelta.

Pagine: 372

Editore: Editrice Nord

Prima edizione: 2010

Prezzo di listino in libreria: 14,90€

L’antologia di racconti che fa scoprire il Continente, gli strighi e narra il primo incontro tra Geralt e Yennefer. La prima stagione della serie Netflix è pesantemente basata su questi racconti. La prima uscita in Polonia è del 1993.

Pagine: 438

Editore: Editrice Nord

Prima edizione: 2011

Prezzo di listino in libreria: 14,90€

La seconda antologia di racconti sulle origini di Geralt di Rivia, che svela anche il suo primo incontro con Ciri e racconta la caduta di Cintra. La prima stagione della serie Netflix è ampiamente ispirata ai racconti di questo volume, che in Polonia uscì originariamente nel 1992.

Pagine: 393

Editore: Editrice Nord

Prima edizione: 2012

Prezzo di listino in libreria: 14,90€

È il primo romanzo della saga di Geralt di Rivia, che fa immediatamente seguito alle vicende delle due antologie precedenti. Geralt deve legarsi indissolubilmente al suo destino in un Continente dove la guerra e i giochi politici mietono ogni giorno nuove vittime. La prima uscita in Polonia si ebbe nel 1994.

Pagine: 432

Editore: Editrice Nord

Prima edizione: 2013

Prezzo di listino in libreria: 14,15€

Mentre nuovi pericoli si frappongono tra lui e il suo destino, Geralt si prepara ad affrontare nuove battaglie per fare in modo che le profezie trovino la loro strada. Venne pubblicato per la prima volta nel 1995.

Pagine: 464

Editore: Editrice Nord

Prima edizione: 2014

Prezzo di listino in libreria: 14,15€

Geralt cerca con tutte le sue forze di assicurarsi che Ciri sia al sicuro, anche se le cose si fanno più complicate che mai dopo la rivolta di Thanedd. Il romanzo uscì per la prima volta in Polonia nel 1996.

Pagine: 516

Editore: Editrice Nord

Prima edizione: 2015

Prezzo di listino in libreria: 14,90€

La Caccia Selvaggia non si dà pace. E, fino a quando non riuscirà ad arginarne il pericolo, non la avrà nemmeno Geralt. Il romanzo venne pubblicato per la prima volta in Polonia nel 1997.

Pagine: 624

Editore: Editrice Nord

Prima edizione: 2015

Prezzo di listino in libreria: 14,90€

È ormai giunto l’inverno, nel Continente, quando Geralt è costretto a trattenersi nello splendido regno di Touissant, che quasi per miracolo (ma in realtà per geografia) non è stato devastato dalla guerra. Per il viaggio dello strigo è un momento cruciale. Il romanzo è uscito in Polonia originariamente nel 1999.

Pagine: 492

Editore: Editrice Nord

Prima edizione: 2016

Prezzo di listino in libreria: 14,90€

Un ritorno alle origini di Geralt, prima che la sua strada e quelle di Ciri vengano indissolubilmente legate dal destino. Il romanzo prequel venne pubblicato in Polonia nel 2013.

C’è altro da leggere?

In realtà sì: al di là dei romanzi e delle antologie di racconti, ci sono due racconti che non sono mai stati tradotti ufficialmente. Tuttavia, possiamo considerarli parte del canone di The Witcher e la community dei fan ha provveduto a tradurli anche nella nostra lingua.

Il primo, uscito nel 1988, è Qualcosa finisce, qualcosa inizia, e si concentra sulle figure di Geralt e Yennefer. Il secondo, La strada del non ritorno (sempre del 1988), narrava invece le già citate vicende dei genitori di Geralt – nel racconto che non venne poi inserito ne Il Guardiano degli Innocenti.

Potete leggere di seguito i due racconti online:

Aspettatevi di trovare nei libri anche i personaggi (e i mostri) che avete amato nei videogiochi

Che tipo di romanzi/racconti devo aspettarmi?

Sappiamo cosa state pensando: spesso può capitare che una grande epopea fantasy non sia esattamente di facile lettura. Non è questo il caso. La saga di The Witcher di Sapkowski è infatti molto scorrevole, c’è una grande abbondanza di dialoghi soprattutto per introdurre i temi che, anziché venire descritti passivamente, vengono spesso messi sul tavolo attraverso le riflessioni e gli scambi tra i protagonisti.

Non aspettatevi, quindi, complicati e lunghi capitoli di sole descrizioni del contesto fantapolitico: i romanzi sono molto scorrevoli (e ancora di più i racconti dei primi due volumi), quindi non ci sono particolari scuse per lasciarsi spaventare.

Arrivati a questo punto, dovreste avere tutte le indicazioni necessarie per tuffarvi nelle avventure letterarie di Geralt, Ciri, Yennefer e compagni: nella pausa tra un videogioco e l’altro, non possiamo che augurarvi buona lettura!