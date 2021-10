The Witcher serie TV, la Stagione 3 ha già una data

La Stagione 2 della serie TV di The Witcher prodotta da Netflix non è ancora stata lanciata ufficialmente, ma il colosso dello streaming sarebbe ormai pronto ad iniziare ufficialmente la produzione della terza stagione.

Nonostante tecnicamente non sia stato ancora annunciato il rinnovo della serie, i fan della serie videoludica di CD Projekt e degli omonimi romanzi sapevano già che sarebbe stata solo questione di tempo: oggi è stata svelata una prima data fondamentale per il prosieguo delle avventure di Geralt e di tutto l’iconico cast della serie.

Era infatti già stato anticipato che i lavori avevano sorprendentemente già preso il via, almeno per quanto riguardava la fase iniziale di programmazione dello show.

Gli showrunner sanno già infatti che dopo la Stagione 2 i fan non saranno affatto stanchi delle avventure del Witcher, al punto da aver già anticipato dettagli che renderanno entusiasti gli appassionati degli omonimi videogiochi.

Il sempre informato Redanian Intelligence ha infatti scoperto un’inserzione su Production Weekly, che ha anticipato quando inizierà ufficialmente la produzione della Stagione 3.

Secondo quanto riportato al suo interno, pare dunque che la produzione della Stagione 3 di The Witcher si avvierà durante l’inizio del 2022, all’interno dei primi quattro mesi.

Naturalmente i fan di The Witcher occorrerà tenere comunque conto dell’impatto che la pandemia ha causato per il business, motivo che potrebbe costringere ad eventuali rinvii improvvisi.

Dai dettagli appare comunque un’interessante novità: sembra infatti che la produzione si sposterà a Longcross Studios, che comunque non è molto distante dagli studi di Arborfield utilizzati fino a questo momento.

Non sappiamo ovviamente se questa soluzione sarà permanente anche per eventuali future stagioni di The Witcher, ma a questo punto sembra davvero solamente una questione di tempo prima che Netflix confermi ufficialmente la Stagione 3.

A questo punto agli appassionati non resta altro che attendere l’arrivo di ulteriori indiscrezioni o informazioni ufficiali: naturalmente vi terremo costantemente aggiornati con tutti gli ultimi sviluppi.

Geralt naturalmente continuerà ad essere interpretato dall’attore Henry Cavill, che vorrebbe continuare lo show il più a lungo possibile.

Cavill ha infatti confessato più volte di essere un grande fan del personaggio: fortunatamente per lui, interpretare l’iconico Witcher gli ha permesso anche di guadagnare una cifra considerevole.

Ricordiamo inoltre che per lo show Netflix è previsto anche un prequel, che vedrà il ritorno di un villain molto noto per i fan del franchise.