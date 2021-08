The Witcher, la serie: quanto guadagna Geralt? Davvero tanto

The Witcher sta per tornare su Netflix dopo il successo ottenuto dalla prima stagione dello show dedicato ai racconti dello scrittore Andrzej Sapkowski.

Gli appassionati di The Witcher 3 Wild Hunt sono in attesa di scoprire le nuove avventure di Geralt di Rivia, Yennefer, Ciri e tutti gli altri protagonisti dello show.

Del resto, i fan possono pur sempre ingannare l’attesa con The Witcher Nightmare of the Wolf, prequel animato davvero molto interessante.

Senza contare che l’uscita della Stagione 2 è davvero molto vicina, ragion per cui l’hype inizia a salire giorno dopo giorno.

Ora, stando a quanto riportato dal magazine Variety, Cavill è stato pagato circa 400mila dollari a episodio, cosa questa che rende il suo compenso davvero molto alto.

Non è chiaro se la cifra fa riferimento alla sola seconda stagione oppure anche alla prima: l’unica cosa certa è che avendo da poco confermato anche l’arrivo di una Season 3, il buon Geralt continuerà a guadagnare cifre da capogiro.

La seconda stagione di The Witcher uscirà ufficialmente il 17 dicembre 2021. La showrunner Lauren S. Hissrich ha confermato che il nuovo ciclo di episodi approfondirà la storia de Il Sangue Degli Elfi, primo romanzo della saga scritto dall’autore polacco.

Le vicende riprenderanno esattamente da dove si erano interrotte nella stagione originale, sebbene Hissrich ha anticipato che sarà decisamente più lineare rispetto alla Season 1.

Nel cast troviamo, oltre a Cavill, Freya Allan come Ciri, Anya Chalotra come Yennefer, Agnes Bjorn nei panni di Vereena e Yasen Atour come Coen.

Inoltre, nella nuova serie figurano anche Basil Eidenbenz nel ruolo di Eskel, Paul Bullion come Lambert, Mecia Simson come Francesca, Aisha Fabienne Ross nei panni di Lydia e infine Kim Bodnia nel ruolo del mentore Vesemir.

Del resto, da poco è emersa la trama ufficiale del primo episodio della nuova serie, la quale ci permette di farci un’idea di ciò che ci aspetta.

Se volete scoprire tutte le informazioni sull’attesissima seconda stagione di The Witcher, recuperate prima di subito il nostro ricco recap.

Infine, avete già letto anche che è in arrivo anche la serie prequel ambientata nello stesso universo fantasy di Geralt?