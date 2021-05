The Witcher: il prequel della serie TV vedrà il ritorno di un villain molto noto

The Witcher tornerà molto presto con la seconda stagione della serie Netflix, dopo il successo delle avventure di Geralt di Rivia (interpretato da Henry Cavill).

La serie ambientata nello stesso universo del franchise di videogiochi CD Projekt RED, è sicuramente uno dei prodotti meglio realizzati negli ultimi tempi, specie tra quelli disponibili sul catalogo streaming.

Ora, in attesa che il secondo ciclo di episodi venga rilasciato ufficialmente, iniziano a emergere dettagli concreti anche per quanto riguarda la serie prequel, chiamata The Witcher: Blood Origin.

Il sempre affidabile sito Redanian Intelligence ha infatti annunciato che la pre-produzione dello show sta prendendo il via negli Arborfield Studios, cosa questa che avrebbe alzato il sipario su alcuni ruoli specifici.

Sebbene al momento non sia ancora stato reso noto chi vestirà i panni della protagonista femminile, dopo che Jodie Turner-Smith ha lasciato il progetto, è noto solo che Fjall Stoneheart avrà il volto di Laurence O’Fuarain.

Ma non solo: a quanto pare Blood Origin vedrà anche la presenza di Eredin Bréacc Glas, il quale sarà interpretato dall’attore australiano Jacob Collins-Levy.

Collins-Levy è noto per i suoi ruoli in The White Princess di Starz e più recentemente in Young Wallander di Netflix.

Per chi non lo sapesse, Glas è un elfo dai lunghi capelli neri e gli occhi verdi, comandante di una cavalleria conosciuta con il nome di Dearg Ruadhri (o Cavalieri Rossi).

Assieme ad Avallac’h, Glas è uno dei tre governanti del mondo degli Aen Elle, noto anche come Lo Sparviero. Gli umani lo conoscono e temono invece con il nome di Re della Caccia Selvaggia.

L’inclusione di Eredin in Blood Origin è interessante non solo per il suo ruolo nella storia, ma anche per il casting stesso.

Diverse settimane è stato infatti riferito che nella seconda stagione di The Witcher, Eredin sarebbe stato interpretato da Sam Hazeldine (quindi, da un attore del tutto differente).

Considerando che le riprese della seconda stagione sono terminate a marzo, non manca poi molto prima di scoprire la verità al riguardo.

Ricordiamo anche che è in lavorazione il film animato dedicato a Vesemir, mentore del witcher protagonista.