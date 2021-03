The Witcher Serie TV, Henry Cavill rivela per quanto desidera vestire i panni di Geralt

La serie The Witcher prodotta da Netflix è sicuramente una delle più apprezzate di sempre, specie per quanto riguarda gli show fantasy tratti da opere di successo.

Le avventure di Geralt di Rivia riceveranno molto presto una seconda stagione, attesissima dai fan (specie per il gran numero di stop e rallentamenti dovuti all’emergenza sanitaria). Gran parte del fascino è sicuramente dovuto all’ottima interpretazione di Henry Cavill, il quale – lo ricordiamo – è anche noto al pubblico per vestire i panni di Superman nel DCEU.

Così come non è chiaro se e per quanto Cavill vestirà i panni dell’Uomo D’Acciaio, al momento non è stato reso noto per quanto ancora l’attore 37enne impersonerà Geralt.

Ora, l’insider Daniel Richtman (via WGTC) ha affermato che Cavill vuole restare a bordo della serie di The Witcher per molto tempo ancora. Richtman, fonte spesso piuttosto autorevole di informazioni in anteprima, ha dichiarato che «Cavill vuole che The Witcher duri il più a lungo possibile, visto che essendo un successo così grande gli darà modo di negoziare facilmente con altri studi», afferma Richtman.

Quel che è certo, è che The Witcher riceverà sicuramente una terza stagione, la cui messa in produzione è in ogni caso ancora piuttosto lontana.

Ovviamente, la durata della serie dipenderà solamente da Netflix, ma visto anche che sono attualmente nei piani anche un film animato su Vesemir e una serie prequel, gli show tratti dai personaggi creatori dallo scrittore polacco Andrzej Sapkowski avranno lunga vita.

La trama della seconda stagione di The Witcher (attesa genericamente nel corso del 2021) avrà luogo dopo la battaglia di Sodden vista nella serie originale: Geralt sarà chiamato a raggiungere i cancelli di Kaer Morhen, terra natale dei Witcher.

Nel cast, oltre a Cavill, torneranno Anya Chalotra (nel ruolo di Yennefer), MyAnna Buring (Tissaia), Mimi Ndiweni (Fringilla), Therica Wilson-Read (Sabrina) e infine Millie Brady (sarà la principessa Renfri).