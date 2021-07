The Witcher serie TV, la Stagione 3 al via (a sorpresa)

Pochi giorni fa Netflix ha finalmente svelato la data di uscita della seconda stagione di The Witcher, nonostante ora si stia già iniziando a parlare anche della Stagione 3.

I fan della saga di videogiochi di CD Projekt e dei romanzi omonimi saranno felici di sapere che l’universo fantasy di Geralt di Rivia è in continua espansione e che il franchise avrà vita lunga.

La showrunner Lauren S. Hissrich ha confermato che la Stagione 2 approfondirà la storia de Il Sangue Degli Elfi, primo romanzo della saga scritto dall’autore polacco Andrzej Sapkowski.

Considerando che la data di rilascio del nuovo ciclo di episodi non è poi così lontana, è quasi inutile dire che le aspettative di tutti sono davvero molto alte.

Ora, il sempre bene informato portale Redanian Intelligence ha reso noto che la pre-produzione della terza stagione di The Witcher ha ufficialmente preso il via.

Sebbene Netflix non abbia ancora annunciato ufficialmente il rinnovo dello show per una Stagione 3, questo sembra essere solo questione di tempo visto che i lavori sono già iniziati.

Fonti affidabili hanno confermato che la scrittura della storia della terza stagione di The Witcher ha da poco preso il via.

Ma non solo: sembra che il team di sceneggiatori e autori impegnati a scrivere le nuove avventure di Geralt sarà in gran parte identico al passato, con alcune aggiunte non ancora rivelate.

Quando inizieranno le riprese della nuova stagione? Purtroppo (o per fortuna), l’agenda di Henry Cavill è piuttosto ricca di impegni, anche se non eccessivamente.

Ad agosto 2021 inizieranno i lavori su Argylle, film che vede Cavill assieme a un cast stellare, per poi passare a Enola Holmes 2 e ad un terzo progetto chiamato The Rosie Project.

Sembra però che nessuno dei due progetti interferirà di fatto con i piani della terza stagione, visto anche che Netflix ha innanzitutto in mente di iniziare la lavorazione di The Witcher Blood Origin.

La serie prequel ambientata nello stesso universo fantasy di Geralt vedrà infatti le riprese svolgersi a partire dal prossimo mese di agosto sino a novembre o dicembre di quest’anno.

Nel mentre, se volete scoprire tutte, la proprio tutte, le informazioni sull’attesissima seconda stagione di The Witcher, recuperate il nostro ricchissimo recap.

Infine, avete letto che è in arrivo anche un film animato dedicato interamente al personaggio di Vesemir?