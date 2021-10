The Witcher serie TV, la Stagione 2 renderà entusiasti i fan dei videogiochi

La serie TV di Netflix dedicata a The Witcher è sicuramente uno degli show di maggior successo realizzato dal colosso dello streaming, con la Stagione 2 che è ormai imminente.

Lo show è ispirato principalmente dai romanzi di Andrzej Sapkowski, e non dai videogiochi ideati da CD Projekt come The Witcher 3, ma gli autori dello show sono pienamente consapevoli del grande impatto che hanno avuto i giocatori nel suo successo.

Del resto, l’attore Henry Cavill, che veste i panni di Geralt, è diventato un grandissimo fan del personaggio anche grazie ai videogiochi ed ha ammesso di desiderare interpretarlo il più a lungo possibile.

La sua interpretazione è stata apprezzata anche dai fan dei titoli di CD Projekt, al punto che con questo ruolo l’attore è riuscito a guadagnare grandissime cifre.

In un’intervista rilasciata a Redanian Intelligence (via TheGamer), la showrunner Lauren Hirrsch ha avuto modo di confermare che la Stagione 2 sarà molto diversa rispetto alla prima: sarà presente una narrativa più lineare, con toni più cupi e delle storie più intense per i personaggi principali.

A tal proposito, pare che proprio Geralt, l’iconico Witcher interpretato dall’attore Henry Cavill, avrà modo di affrontare un maggior numero di mostri: la showrunner ha ammesso che sono state aggiunte diverse battaglie, assenti nel romanzo da cui la Stagione 2 trae riferimento, proprio per accontentare i fan di The Witcher 3:

«[Nel romanzo] Sangue degli Elfi mancano i mostri. Semplicemente non ce ne sono molti. Ma grazie ai giochi sappiamo che alle persone piace vedere Geralt affrontare i mostri, quindi abbiamo deciso di continuare ad aggiungerne nella Stagione 2».

Lost in chaos. Destined to survive. The Witcher Season 2 debuts December 17 on Netflix. pic.twitter.com/rsLqRco2y1 — The Witcher (@witchernetflix) October 14, 2021

Proprio le meccaniche di combattimento sono state uno dei fattori alla base del successo della serie di CD Projekt, oltre naturalmente a una grande cura riposta nel rappresentare i personaggi tratti dai romanzi di Sapkowski.

Lauren Hirrsch ha ammesso che anche per gli altri protagonisti l’intento è stato quello di «irrobustire» la storia proprio rendere onore ai personaggi più amati dai fan.

Ricordiamo che la Stagione 2 di The Witcher debutterà su Netflix a partire dal 17 dicembre: i fan dei videogiochi potranno dunque aspettarsi tanti combattimenti entusiasmanti contro i mostri da parte di Geralt.

Netflix ha già svelato quale sarà il cast completo della Stagione 2, includendo anche i rispettivi attori che interpreteranno gli iconici personaggi della serie.

Nonostante non sia ancora stata annunciata ufficialmente, Netflix avrebbe inoltre già iniziato i lavori per la Stagione 3: dovrebbe dunque essere solo questione di tempo prima che i fan riescano a scoprirne di più.

Ricordiamo inoltre che lo show avrà una serie TV prequel, che vedrà il ritorno di un villain molto noto per i fan del brand.