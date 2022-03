The Witcher, Ciri potrebbe essere la protagonista della nuova saga

L’annuncio di una nuova saga di The Witcher ha mandato in visibilio i fan, i quali hanno fin da subito invocato il nome di Ciri.

La protetta di Geralt che accompagna lo Strigo durante tutto il terzo capitolo del franchise, e che è diventato subito un personaggio amatissimo.

Questo nuovo capitolo di The Witcher è stato annunciato a sorpresa proprio ieri, e CD Projekt Red ha comunicato che sarà costruito in partnership con Epic Games.

Ma, nel caso ve lo steste chiedendo, non sarà un’esclusiva PC di Epic Games Store. Lo studio polacco vuole che il gioco arrivi ovunque, in ogni caso.

Nonostante CD Projekt Red abbia diffuso solamente una immagine teaser, questo non ha fermato i fan dal cominciare a speculare per scoprire cosa ci potrà essere nel futuro di The Witcher.

E, come riporta IGN US, molte di queste idee su The Witcher hanno Ciri come protagonista. Principalmente per via del medaglione, che emerge dalla neve nella prima immagine.

Come sappiamo, CD Projekt Red annunciò in precedenza che il viaggio di Geralt si è concluso, e il finale canonico di The Witcher 3 allude proprio ad uno spin-off di Ciri.

L’allieva di Geralt indossa anche un medaglione della Scuola del Gatto, che non è mai stato approfondito nei videogiochi ma di cui si parla nei romanzi originali, e secondo molti il medaglione dell’immagine teaser sarebbe proprio quello.

Anche se il medaglione in questione è diverso da quanto abbiamo visto finora nei videogiochi, è probabile che CD Projekt Red abbia ridisegnato il modello per il nuovo capitolo.

Oppure, ipotesi più improbabile, per questa nuova saga creata in collaborazione con Epic Games può essere stata creata una Scuola inedita, come quella del Serpente.

A proposito di The Witcher 3, sappiate che c’è chi è riuscito a scovare un easter egg finora rimasto nascosto, uno degli ultimi.

Di recente, invece, CD Projekt Red ha specificato che non è stato annunciato “The Witcher 4”, come tutti stiamo chiamando il gioco per comodità.

Per questa nuova saga lo studio polacco ha anche imparato una lezione importantissima da Cyberpunk: ecco quale.