CD Projekt precisa: “non abbiamo annunciato The Witcher 4”

Con un grande comunicato a sorpresa, CD Projekt ha confermato una grande notizia per gli appassionati della celebre saga RPG: è in arrivo il capitolo numero 4 della saga The Witcher, sviluppato in Unreal Engine 5.

Molti fan stavano già iniziando a fantasticare su cosa avrebbe potuto significare un sequel di The Witcher 3 per la trama, immaginando magari di vedere Ciri come nuova protagonista dell’avventura.

Gli sviluppatori hanno però soltanto specificato di aver annunciato «una nuova saga», senza fare riferimenti a una eventuale successione della saga di Geralt, arrivata ormai alla sua conclusione.

Il nuovo capitolo sarà realizzato in collaborazione con Epic Games, ma CD Projekt ha già chiarito che il titolo non sarà disponibile in esclusiva per nessuno store.

Gli sviluppatori vogliono inoltre evitare che possa esserci alcuna confusione, al fine di evitare di deludere le aspettative dei giocatori: CD Projekt ha dunque chiarito ufficialmente di non aver mai annunciato The Witcher 4.

Il global PR director Radek Grabowski ha infatti ribadito che la software house ha solo confermato «l’inizio di una nuova saga nel franchise The Witcher»: non si tratterà dunque di un sequel di The Wild Hunt, ma una nuova avventura vera e propria.

What we have NOT announced today:

– A game called The Witcher 4.

– A game exclusive to one storefront.

It was our initial confirmation of a new saga in The Witcher franchise. Right now, we are not discussing any specifics in terms or story, characters, mechanics, or plot details. — Radek (@gamebowski) March 21, 2022

Gli sviluppatori fanno anche sapere che al momento non intendono parlare di punti chiave della storia, dei suoi personaggi o delle meccaniche di gioco: toccherà dunque avere pazienza per scoprire cosa ha in mente il team per il futuro della saga.

Chi si aspettava di veder proseguire la storia di Geralt e Ciri resterà probabilmente deluso, ma la software house ritiene che la trama sia ormai giunta alla sua naturale conclusione e che sia arrivato il momento di concentrarsi su nuove avventure.

Ovviamente vi terremo aggiornati sulle nostre pagine qualora arrivassero ulteriori novità sul nuovo intrigante capitolo della serie, in attesa di scoprire chi sarà il nuovo protagonista dell’avventura.

Curiosamente, proprio poche ore prima dell’annuncio di un nuovo capitolo di Unreal Engine 5 è stato scoperto un nuovo segreto su The Witcher 3 rimasto nascosto per 7 anni.