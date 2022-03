The Witcher, il nuovo episodio sarà un’esclusiva Epic Games Store?

A sorpresa, CD Projekt RED ha confermato di essere al lavoro su un nuovo capitolo del franchise di The Witcher, realizzato in Unreal Engine 5.

Continua, quindi, la saga di Geralt di Rivia sul motore di nuova generazione di proprietà di Epic Games.

L’annuncio è arrivato poche ore fa, ed ha scosso tutta la community dei giocatori, che stanno già sognando di tornare nel mondo di The Witcher ma con un’estetica del tutto nuova.

A stretto giro con un’altra notizia notevole, ovvero qualcuno che è riuscito a scoprire l’ultimo segreto di The Witcher 3, dopo tantissimi anni dall’uscita del titolo.

La novità del cambio di motore grafico che vedrà il pensionamento del REDengine sta facendo chiacchierare molto la community, anche per via della menzione di Epic Games.

Il nuovo The Witcher nasce infatti dalla collaborazione con Epic, e le due aziende lavoreranno a stretto contatto per dargli vita. Talmente tanto che è stato dichiarato direttamente anche dal team, tramite i social network:

«Questo per noi è un momento emozionante, in quanto ci sposteremo dal REDengine a Unreal Engine 5, dando inizio ad una partnership strategica, della durata di diversi anni, con Epic Games. Questa collaborazione coprirà non solo la licenza, ma anche gli sviluppi tecnici legati ad Unreal Engine 5 ed eventuali versioni future, ove rilevante. Lavoreremo in stretta collaborazione con gli sviluppatori di Epic Games con lo scopo principale di adattare il motore grafico alle nostre esigenze per l’esperienza open-world.»

Questo ha fatto salire un dubbio, del tutto comprensibile, a tanti giocatori in tutto il mondo: il prossimo The Witcher sarà un’esclusiva Epic Games Store?

Visto che si menziona direttamente, più volte, Epic Games, la domanda sorge sponteanea. Alla quale ha risposto prontamente CD Projekt Red su Twitter:

We are not planning on making the game exclusive to one storefront. — The Witcher (@witchergame) March 21, 2022

Un no secco, rassicurante, che porterà il nuovo capitolo su più piattaforme possibile. Anche, ma non solo, quella che da tanti anni offre sempre giochi gratis.

Per quanto riguarda l’Unreal Engine 5 in molti si sono chiesti se, a questo punto, verrà utilizzato anche per Cyberpunk 2077 e le sue future espansioni.

Su altri fronti, invece, la serie TV con Henry Cavill prosegue le sue riprese a tutto spiano, anche in Italia.