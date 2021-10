Steam Deck lancia la sfida a Nintendo Switch, utilizzando The Witcher 3

The Witcher 3 è come il prezzemolo, lo trovi un po’ dappertutto e, nel nostro caso, lo giochi un po’ dappertutto, anche su Steam Deck.

Quella sulla console di Valve sarà la seconda apparizione in portabilità per il capolavoro di CD Projekt Red, che è già uscito su Nintendo Switch.

Per fortuna The Witcher 3 funziona su Steam Deck, visto che già Valve in passato aveva comunicato che non tutti i giochi avrebbero funzionato sulla console portatile.

Di certo non raggiungerà questi risultati, dove il titolo diventa qualcosa di incredibile dal punto di vista visivo, e va oltre la next-gen.

Quindi, come gira The Witcher 3 su Steam Deck? La domanda se la sono posta in tanti probabilmente, ed è CD Projekt stessa a mostrarci la risposta.

In un post su Twitter, l’account ufficiale di The Witcher ha condiviso un video di gameplay del gioco su Steam Deck. Non il video che ci aspettavamo esattamente, ma bisogna accontentarsi.

Nella volontà di mandare un chiaro messaggio a Nintendo Switch, il video non è stato catturato direttamente, ma è girato off-screen per replicare l’esperienza di gioco in portabilità della console Nintendo:

Open a portal into the world and play The Witcher 3: Wild Hunt wherever you go once Steam Deck is out!

Check out the footage of the current-gen version of the game running on Steam Deck 👇 pic.twitter.com/3IdIC2zGZJ

— The Witcher (@witchergame) October 6, 2021