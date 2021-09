The Witcher 3 diventa così realistico che va oltre la next-gen

Le tecnologie di intelligenza artificiale hanno fatto molta strada nel corso degli anni. Facendo pratica su vere immagini di volti umani, questi algoritmi possono prendere i design dei personaggi dei giochi e farli sembrare quasi reali, tanto che ora è toccato a The Witcher 3 Wild Hunt.

In vista dell’attesa Complete Edition prevista prossimamente per PS5 e Xbox Series X|S, la terza avventura di Geralt di Rivia continua quindi a essere “presa di mira” da un gran numero di giocatori.

Del resto, nelle scorse settimane qualcuno ha letteralmente trasformato il gioco in un titolo di nuova generazione grazie a oltre 50 mod realmente sorprendenti.

Oltre al fatto che uno strano glitch è in grado di cambiare aspetto a Geralt di Rivia, tanto che parecchi giocatori se ne sono accorti rimanendo a bocca aperta.

Come riportato anche da Game Rant, un giocatore di The Witcher 3 Wild Hunt ha creato un’intera galleria di PNG come apparirebbero nella vita reale, grazia alla versatilità di una IA.

Le immagini, pur essendo assolutamente finte e realizzare al computer, restituiscono un grado di realismo che ha dell’incredibile. Il post dell’utente Reddit “gutekx12” mostra infatti “il prima e il dopo” di sette personaggi del gioco.

L’immagine creata dall’IA sul lato destro sembra infatti una fotografia di una versione reale di ogni personaggio. I dettagli sono incredibili, visto che l’intelligenza artificiale ha svolto un lavoro impressionante rendendo ogni volto simile alla vita reale.

Neanche le mod di The Witcher 3 possono raggiungere un tale grado di perfezione: poco più in basso trovare gli screen in modo che possiate giudicar coi vostri stessi occhi.

Avete già letto anche che di recente qualcuno si è divertito anche a realizzare due finti DLC del gioco che meritano senza dubbio la nostra attenzione?

Ma non solo: poche ore fa Netflix ha confermato che la Stagione 3 di The Witcher in live-action si farà e che sarà sicuramente emozionante.

Infine, parlando di mod l’altrettanto noto Skyrim ha aggiunto i witcher come personaggi giocabili (e sono da non perdere).