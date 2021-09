Alcuni giochi di Steam non funzioneranno su Steam Deck, ma non è colpa sua

Quello di Steam Deck è stato uno degli annunci più potenti degli ultimi mesi, perché rappresenta una ventata d’aria fresca nel mondo del gaming su PC.

La console portatile di Valve, che mira a diventare la rivale più impressionante di Nintendo Switch, ha fin da subito dimostrato le potenzialità per poter giocare in portabilità tutta la libreria di Steam.

Di recente abbiamo anche avuto modo di vedere cosa c’è sotto al cofano della console, e Valve ha dichiarato che ha imparato da tutti gli errori commessi in passato in fatto di hardware.

E anche Phil Spencer si è rivelato entusiasta dalle console, di cui ha anche parlato con addirittura una sorta di recensione.

Ma qualcosa comincia a scricchiolare, perché le potenzialità di Steam Deck potrebbero essere messe a dura prova da Linux.

Per una questione di software alcuni giochi della libreria di Steam rischiano di non essere compatibili con la console portatile, come riporta Game Rant.

Nonostante la console sia effettivamente in grado di far girare tutti i giochi di Steam, se si considera solamente la mera potenza bruta dell’hardware, il problema è lato software.

Il fatto che il sistema operativo sia basato su Linux renderebbe impossibile la riproduzione di alcuni titoli.

Ad affermarlo è James B. Ramey, presidente della software house CodeWeavers, che ha svelato quale potrebbe essere il più grande inghippo di Steam Deck: i software anti-cheat.

Steam Deck è ancora in pre-order

Alcuni videogiochi come Dead by Daylight, ma anche Destiny 2 o PUBG utilizzano infatti dei software di terze parti che impediscono l’utilizzo di cheat, ma che non sono compatibili con Linux al momento.

Mentre non ci resta che aspettare dicembre, quando Steam Deck sarà sul mercato, per capire come questo problema verrà aggirato, Valve sta addirittura pensando ad un prossimo modello.

Che andrà a ruba, perché Valve è sicurissima del fatto che non ci sia alcun tipo di rivalità con l’ibrida di Nintendo.

Se volete fare vostra una di queste console vi conviene affrettarvi, ed iniziare a guardarvi intorno.