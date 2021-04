The Witcher 3: A Night to Remember continuerà la storia di Orianna

Con Cyberpunk 2077 nei negozi (nonostante i mille problemi) è davvero molto improbabile che CD Projekt RED dedica di realizzare nuovi DLC singleplayer per il suo The Witcher 3:Wild Hunt, nonostante la volontà di portare avanti il franchise sia assolutamente concreta.

Spetta quindi alla community di mod continuare le avventure di Geralt di Rivia, tanto che questa settimana è apparso online “A Night to Remember” (ossia, “Una notte da ricordare”): realizzato da nikich340, il contenuto scaricabile prende il via subito dopo gli eventi di Blood & Wine nella bellissima regione di Toussaint, dove un vampiro ben noto allo Strigo sta creando nuovi problemi.

Nello specifico, la trama del DLC fanmade è incentrata su Orianna, raccontando gli eventi dopo Blood & Wine. Per poter giocare al contenuto è ovviamente richiesto di possedere il DLC originale, ma anche di aver giocato alla missione specifica chiamata Blood Simple.

Poco sotto, il trailer (via Twinfinite):

Leggi anche: The Witcher 3 aggiunge il Leviatano da God of War

Per quanto riguarda l’installazione della mod (gratuita e disponibile solo per la versione PC del gioco), vi basterà seguire le istruzioni di supporto che trovate su NexusMods.

Ricordiamo che la saga fantasy tornerà nello spin-off in realtà aumentata chiamato The Witcher: Monster Slayer, oltre che con la versione next-gen di The Witcher 3 e vari nuovi contenuti per il card game GWENT.

Ma non solo: pochi giorni fa ha hair designer del protagonista Henry Cavill, Jacqueline Rathore, ha rivelato via social che le riprese della seconda stagione di The Witcher su Netflix si sono concluse lo scorso 31 marzo, notizia poi confermata dallo stesso interprete di Geralt, Henry Cavill.