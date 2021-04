The Witcher 3 aggiunge il Leviatano da God of War

The Witcher 3: Wild Hunt è un gioco davvero enorme e ricco di sorprese. Ciò non ha fermato i modder, che nel corso degli anni hanno aggiunto una quantità di extra realmente sorprendente, con mod di ogni genere. Ora, la comunità di sviluppatori indipendenti hanno trovato il modo per rendere nuovamente appetibile l’avventura di Geralt di Rivia.

Durante la settimana, il modder “milckywayy” ha infatti aggiunto una nuova arma particolarmente interessante all’arsenale dello Strigo, ossia l’iconica ascia nota con il nome di Leviatano tratta dal soft reboot di God of War uscito nel 2018 su console PS4.

Come la maggior parte delle mod, anche questa è semplicissimo da installare (trovate le istruzioni sulla pagina NexusMods). Una volta installata, l’ascia può essere acquistata in 3 luoghi diversi: la casa di Hattori, il mercante Ofieri e il fabbro del grande maestro di Toussaint.

Il livello e il danno del Leviatano vengono adattati al livello del giocatore in concomitanza con l’acquisto. Poco sotto, un video che mostra la potentissima ascia in azione (via Twinfinite):

God of War è disponibile in esclusiva su console PS4 ed è giocabile in retrocompatibilità su PS5. Il sequel – chiamato al momento con il titolo provvisorio di God of War: Ragnarok – è atteso nel corso dell’anno.

Ricordiamo anche che pochi giorni fa, CD Projekt RED ha lasciato intendere che il franchise di The Witcher potrebbe tornare (magari con il quarto capitolo ufficiale): sono infatti stati confermati lo spin-off The Witcher: Monster Slayer (titolo in realtà aumentata per iOS e Android), l’upgrade next-gen per The Witcher 3 e contenuti extra per il card game GWENT.