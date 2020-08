The Witcher: Monster Slayer è il titolo mobile a cui non direte di no

The Witcher è una saga che non ha certo bisogno di presentazioni, specie per il successo ottenuto dalla serie di videogiochi sviluppata da CD Projekt RED e, più di recente, dallo show Netflix di successo.

A quanto pare, la serie The Witcher arriverà presto anche su mobile, con uno spin-off chiamato The Witcher: Monster Slayer. Più nel dettaglio si tratta di un videogioco in realtà aumentata sviluppato da Spokko (un team al soldo degli stessi CD Projekt), atteso a breve su iOS e Android.

Poco sotto, il trailer ufficiale:

Inquadrato in perfetto stile Pokémon GO, il primo trailer ci mostra un ragazzo che vaga per i boschi in compagnia del suo fido e del suo smartphone, fino a quando non incontra sul suo cammino una mostruosa creatura. Ancora ignote le meccaniche specifiche di gioco, sebbene ci sembra piuttosto chiaro che gli utenti saranno chiamati a dare la caccia ai mostri che troveranno nell’ambiente circostante (con tanto di spada).

Saremo quindi chiamati ad utilizzare il nostro dispositivo mobile per trovare mostri dal mondo di The Witcher, sfruttando anche il tempo, le condizioni meteorologiche e le nostre abilità da cacciatori di mostri. Insomma, il gioco sembra essere piuttosto diverso da The Witcher 2 Assassins of Kings e The Witcher 3 Wild Hunt, entrambi RPG d’azione più canonici con protagonista il valoroso Geralt di Rivia.

Ricordiamo che a marzo di quest’anno Netflix ha deciso di sospendere le riprese per la prossima stagione della serie The Witcher, a causa dell’emergenza COVID-19 che ha iniziato a preoccupare i vari paesi d’Europa e del mondo. Fortunatamente, di recente l’attore Henry Cavill ha lasciato intendere che i lavori sulla Stagione 2 stanno di nuovo procedendo.