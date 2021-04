The Witcher Stagione 2, riprese finite: l’uscita si avvicina?

La seconda stagione della serie The Witcher, in uscita prossimamente sul catalogo Netflix, potrebbe finalmente essere arrivata al tanto agognato traguardo.

Dopo le recenti foto dal set che potrebbero aver svelato la Caccia Selvaggia, il sempre informatissimo portale Redanian Intelligence ha confermato che il nuovo ciclo di puntate serie incentrata sui libri scritti da Andrzej Sapkowski ha finito le riprese.

La hair designer del protagonista Henry Cavill, Jacqueline Rathore, ha rivelato via social che le riprese della seconda stagione di The Witcher si sono concluse lo scorso 31 marzo. Poco sotto, il post che conferma la notizia (via CB):

That's a wrap on #TheWitcher Season 2! (via Henry Cavill's personal hair designer Jacqueline Rathore) pic.twitter.com/CthsLYq5Wi — Redanian Intelligence: The Witcher (@RedanianIntel) March 31, 2021

Al momento, tuttavia, manca ancora una data di rilascio ufficiale della seconda stagione di The Witcher, sebbene non dovrebbe ormai mancare molto all’annuncio da parte del colosso dello streaming.

Sempre Redanian Intelligence ha riferito pochi giorni fa che il personaggio di Philippa Eilhart, consigliere del re Vizimir II di Redania nonché capo della Loggia delle streghe, apparirà nella seconda stagione dello show, notizia che ha poi trovato conferma ufficiale.

Ricordiamo che i fan di Geralt & Co. riceveranno uno spin-off videoludico chiamato The Witcher: Monster Slayer, titolo in realtà aumentata sviluppato da Spokko per iOS e Android, oltre all’atteso aggiornamento next-gen PS5 e Xbox Series X|S per il classico The Witcher 3: Wind Hunt.

Nel cast della serie troveremo nuovamente Henry Cavill nel ruolo di Geralt, Anya Chalotra in quello di Yennefer, MyAnna Buring come Tissaia, Mimi Ndiweni nei panni di Fringilla, Therica Wilson-Read come Sabrina e Millie Brady nel ruolo della principessa Renfri.

La seconda stagione dedicata a The Witcher uscirà sul catalogo Netflix nel corso del 2021.