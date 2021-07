Zelda Skyward Sword HD svela 7 miglioramenti nascosti

Nintendo ha svelato 7 miglioramenti nascosti di The Legend of Zelda Skyward Sword HD, l’imminente remaster del capitolo Wii.

La rimasterizzazione in arrivo su Nintendo Switch cela dei cambiamenti che non erano stati fatti notare al momento dell’annuncio originale.

Il gioco è stato annunciato ad inizio anno durante un discusso Nintendo Direct, del quale fu il reveal principale.

Da allora, si è tornato a parlare del ben più atteso The Legend of Zelda Breath of the Wild 2, che si è mostrato all’E3 2021 in un trailer su cui si è molto speculato.

Con un nuovo trailer, che potete vedere in alto, la Grande N ha chiarito quali saranno queste funzionalità “inattese” per il prossimo capitolo in arrivo su Nintendo Switch.

Com’è noto, i giocatori potranno fruire di nuovi comandi che non necessiteranno obbligatoriamente i controlli di movimento.

Questo sarà soltanto uno dei cambiamenti, dal momento che la nuova edizione comprenderà:

Aiuto opzionale da Faih: Faih appare solo nelle cut-scenes o quando necessario o può anche essere chiamata manualmente per fornire consigli o indicazioni.

Un numero di cambiamenti che, evidentemente, rende The Legend of Zelda Skyward Sword HD qualcosa in più di un semplice remaster.

Il gioco ha fatto comunque discutere per l’introduzione di un amiibo da acquistare a parte che integrerà altre funzioni a livello di gameplay dalle quali gli acquirenti della copia regolare saranno esclusi.

Si tratta di una pratica ormai comune nella libreria di Nintendo, dal momento che accadrà lo stesso con l’imminente Metroid Dread.

Quest’operazione rientra ad ogni modo nel quadro del 35esimo anniversario del franchise, che sarà celebrato con grandi e lunghi festeggiamenti.