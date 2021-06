Zelda Breath of The Wild, scoperto un trucco per colpire i nemici alle spalle

L’immenso mondo esplorabile di The Legend of Zelda Breath of the Wild ha catturato fin dai primi istanti i fan della serie, che ancora oggi sono alla ricerca di segreti da scoprire nel capolavoro di Nintendo.

In attesa che arrivi l’annunciato sequel di Breath of the Wild, moltissimi fan stanno ancora oggi esplorando nuovamente il capitolo originale per tenersi pronti all’arrivo del nuovo titolo della serie.

Non siamo ancora a conoscenza del vero titolo del sequel: Nintendo ha infatti svelato che potrebbe contenere spoiler sulla storia e non vuole svelare ancora troppe informazioni.

Queste dichiarazioni non sono passate inosservate agli appassionati, che hanno iniziato a fare teorie sul trailer, in particolar modo sottolineando che potremmo aver già visto Ganondorf.

Un fan ha scoperto un trucco per colpire sempre alle spalle i nemici su Breath of the Wild.

In attesa di capire quale sia, dunque, la reale trama del prossimo capitolo, un fan particolarmente attento ai dettagli ha scoperto un trucco facile da eseguire per poter distrarre i nemici e riuscire a colpirli sempre alle spalle.

Prima di poter eseguire questo trucco sarà necessario possedere la Maschera di Majora o, nel caso non siate in possesso del relativo DLC, della maschera legata al nemico che dovrete affrontare.

Dopo esservi assicurati di averla indossata, basterà lanciare una bomba e fare in modo che il nemico la segua: a quel punto non dovrete fare altro che andare alle sue spalle ed attaccarlo, ottenendo facilmente molti danni bonus.

Potete osservare questo trucco facile da eseguire grazie alla clip video realizzata dall’utente Reddit Wilydettos e pubblicata sul forum dedicato a The Legend of Zelda Breath of the Wild:

Come potete vedere nel video, il nemico non ha la minima idea che Link sta per «tradirlo», permettendo dunque al nostro eroe di avere facilmente la meglio sull’avversario.

A distanza di tanti anni dall’uscita, i fan riescono dunque a continuare a scoprire utili segreti su questa fantastica avventura disponibile su Nintendo Switch.

Grazie all’ultimo Nintendo Direct abbiamo appreso che il sequel di Breath of the Wild uscirà ufficialmente nel 2022.

Abbiamo analizzato approfonditamente l’ultima presentazione video, svelando tutti i dettagli che potrebbero esservi sfuggiti durante la vostra prima visione.

Nel frattempo, se anche voi vi siete domandati quanti anni avesse davvero Link in questo capitolo, alcuni fan sono riusciti a calcolarne l’età.