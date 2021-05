The Last of Us, un’attrice del gioco ritornerà nella serie TV HBO

La serie TV HBO di The Last of Us, come gli appassionati sapranno bene, ha dovuto scegliere interpreti diversi per i ruoli più importanti: è stato però svelato che un’attrice riprenderà il proprio ruolo anche all’interno dello show.

Dopo Bella Ramsey e Pedro Pascal nei ruoli di Ellie e Joel, è stato annunciato che Merle Dandridge tornerà ad interpretare Marlene, uno dei personaggi più importanti per lo svolgimento della storia di The Last of Us.

Gli attori principali dovrebbero dunque essere già stati individuati, mentre gli showrunner sarebbero ancora alla ricerca di comparse per lo show.

Sappiamo inoltre che la serie dovrebbe iniziare ufficialmente le riprese a luglio, svelando anche la location scelta per l’occasione.

Merle Dandridge interpreterà Marlene anche nella serie TV HBO.

Come riportato da The Hollywood Reporter, l’attrice riprenderà dunque il ruolo della leader delle Luci, che ha interpretato egregiamente nel primo capitolo della saga.

In questa occasione, gli autori dello show hanno dunque voluto confermare la bravissima Merle Dandridge, non volendo dunque scegliere altre possibili attrici.

Si tratta dunque di un proseguimento della collaborazione dell’attrice con WarnerMedia, dato che ha avuto modo di apparire anche nella serie televisiva The Flight Attendant.

Anche Naughty Dog ha commentato la notizia, rivelando come «è bello rivedere un volto familiare», e di come non vedano l’ora di rivederla nel ruolo di Marlene.

https://twitter.com/Naughty_Dog/status/1398054606698024961

Potremo dunque aspettarci che riesca a portare in vita ancora una volta, questa volta dietro il piccolo schermo, uno dei personaggi più importanti del capolavoro di Naughty Dog.

Non abbiamo ancora una data ufficiale per la premiere dello show di The Last of Us, anche se ormai tutte le star principali dovrebbero essere state scelte: naturalmente vi terremo aggiornati con tutti gli ultimi dettagli.

Merle Dandridge ha collaborato con Naughty Dog interpretando anche alcuni personaggi di Uncharted 4: Sony ha svelato da poco che questa grande esclusiva è in arrivo su PC.

Appena un mese fa sono stati svelati i registi della serie televisiva, tra cui è presente anche una candidata all’Oscar.

Ricordiamo che inizialmente The Last of Us avrebbe dovuto diventare un film: la serie televisiva è, di fatto, nata in seguito a quel progetto.