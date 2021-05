The Last of Us, comparse cercasi: ecco in quali anni sarà ambientata la serie

La serie TV di The Last of Us è senza ombra di dubbio uno dei progetti televisivi più attesi di sempre, specie per tutti i giocatori rimasti colpiti dai due capolavori targati Naughty Dog.

Ispirato al primo capitolo del franchise, lo show HBO inizierà le riprese durante l’estate di quest’anno, sperando che l’emergenza sanitaria non crei problemi di alcun genere (inclusi eventuali rinvii).

Alcune settimane fa era stato reso noto che primo ciak dovrebbe tenersi il 5 luglio prossimo a Calgary, in Canada, per poi terminare le riprese l’8 giugno 2022.

Ora, come riportato da Lethbridge News, sembra che anche la zona sud della città Alberta ospiterà la crew impegnata nei lavori della serie.

Un'immagine di The Last of Us.

Via Facebook è stato infatti annunciato un casting call per alcune comparse che prenderanno parte a The Last of Us: si cercano infatti persone che abbiano compiuto 18 anni di età, per una serie di ruoli generici non meglio specificati.

Ma non solo: la produzione è anche alla ricerca di autovetture prodotte tra il 1995 e il 2003, cosa questa che inquadrerebbe il periodo temporale in cui la serie sarà ambientata (ovvero a cavallo tra gli anni ’90 e i 2000).

Altre location interessate dai lavori sono i comuni canadesi Fort Macleod, High River e, appunto, la zona di Calgary.

Da quello che sappiamo, la storia dello show seguirà piuttosto da vicino la storia del gioco uscito originariamente su PS3,

Joel Miller, interpretato da Pedro Pascal, dovrà accompagnare un’adolescente di nome Ellie (Bella Ramsey), attraverso una terra desolata post-apocalittica alla ricerca di una cura per un epidemia che ha quasi estinto la razza umana.

Ricordiamo che la serie TV nasce dalle ceneri del film dedicato a The Last of Us, precedentemente cancellato in base alle dichiarazioni del director del gioco originale, Neil Druckmann.

Lo show HBO sarà diretto da Jasmila Žbanić (Quo vadis, Aida) e Ali Abbasi (Border) scelti per dare vita all’adattamento del videogioco Naughty Dog.

Infine, avete già letto anche che la storia di un eventuale The Last of Us Parte III su PS5 sarebbe già stata messa nera su bianco?