The Last of Us, film cancellato: ecco il perché

Prima della serie TV attualmente in lavorazione, The Last of Us avrebbe dovuto diventare un vero e proprio film con attori in carne e ossa.

L’adattamento cinematografico del capolavoro Naughty Dog sarebbe stato però cancellato per via della troppa attenzione data alle grandi scene d’azione previste nel lungometraggio, le quali non si sarebbero legate troppo bene alla storia principale. Questo, secondo le parole del director del gioco originale, Neil Druckmann.

Parlando al podcast Script Apart (via IGN USA), Druckmann ha detto: «Quando ho lavorato alla versione del film, molte delle riflessioni e delle note erano relative a ‘come possiamo renderlo più grande? Come si può ingrandire il tutto?’»

Druckmann non ha puntato il dito su chi negli studios sia il responsabile del fallimento dietro al film. «Non ha funzionato per The Last of Us e penso che alla fine sia questo il motivo per cui il film non è stato realizzato», ha concluso.

Come videogioco in sens stretto, The Last of Us ha un gran numero di combattimenti legati alla struttura di gioco. Tuttavia, il punto di forza assoluto è l’aspetto narrativo del gioco, più sommesso e riflessivo rispetto a quello di un classico blockbuster di Hollywood.

Per fortuna, Druckmann ha anche dichiarato che il passaggio del progetto da film a una vera e propria serie TV ha aiutato a rimanere fedeli al concept originale del gioco.

L’approccio finale è stato infatti quello di realizzare lo show come una sorta di film indipendente, visto che una messa in scena più intimista renderà sicuramente la serie TV più fedele al gioco originale.

Ricordiamo che Jasmila Žbanić (Quo vadis, Aida) e Ali Abbasi (Border) sono stati scelti per dare vita all’adattamento della serie HBO tratta dal franchise PlayStation. Pedro Pascal e Bella Ramsey vestiranno rispettivamente i panni di Joel ed Ellie.

Nel mentre, si parla già di The Last of Us Parte III, la cui trama sarebbe già stata messa nera su bianco.