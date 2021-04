The Last of Us, scelti i registi della serie TV HBO

La serie TV di The Last of Us è sicuramente uno degli show più attesi dei prossimi mesi, specie per gli amanti del capolavoro sviluppato da Naughty Dog.

Ora, Deadline ha riportato in anteprima la notizia che sono finalmente stati scelti i due registi che si occuperanno di dirigere Pedro Pascal e Bella Ramsey nei panni di Joel ed Ellie.

La nominata all’Oscar Jasmila Žbanić (Quo vadis, Aida) e Ali Abbasi (Border) sono stati scelti per dare vita all’adattamento della serie HBO tratta dal franchise PlayStation, realizzato dal creatore di Chernobyl Craig Mazin assieme a Neil Druckmann.

Basato sul videogioco omonimo acclamato dalla critica, la storia dello show si svolge vent’anni dopo che la civiltà moderna è stata distrutta da una pandemia letale.

Joel ed Ellie.

Un sopravvissuto di nome Joel (Pascal), viene scelto per scortare fuori da una pericolosa zona di quarantena la giovane Ellie (Ramsey), una ragazza di appena 14 anni custode di un importante segreto.

Il loro viaggio diventerà un’odissea terribile e straziante, che costringerà i due ad attraversare gli Stati Uniti cercando di sopravvivere a un gran numero di insidie.

Kantemir Balagov dirigerà l’episodio pilota della serie, nata come una co-produzione con Sony Pictures Television. PlayStation Productions, Word Games, The Mighty Mint e Naughty Dog.

Druckmann e Mazin si sono occupati della sceneggiatura, oltre a figurare come produttori esecutivi assieme a Carolyn Strauss, Evan Wells, Asad Qizilbash e Carter Swan di PlayStation Productions, assieme a Rose Lam.

Il primo ciak dovrebbe tenersi il 5 luglio prossimo a Calgary (Canada), per poi terminare le riprese l’8 giugno 2022.