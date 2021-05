PlayStation, una grande esclusiva è in arrivo su PC

Grazie ad una presentazione che Sony ha realizzato per i propri investitori, adesso sappiamo quale sarà la prossima esclusiva PlayStation a sbarcare su PC.

Si tratta di Uncharted 4 Fine Di Un Ladro, l’ultimo capitolo delle avventure di Nathan Drake realizzato da Naughty Dog ed appartenente ad una delle più grandi IP di PlayStation.

L’arrivo su PC potrebbe essere l’occasione giusta per vederlo finalmente a 60fps: un fan aveva già provato a realizzare una patch amatoriale, seppur non con risultati eccezionali.

Recentemente uno degli sviluppatori aveva inoltre svelato che sul quarto capitolo era presente un easter egg legato ad Assassin’s Creed che nessuno era mai riuscito a scoprire.

Uncharted 4 sarà la prossima esclusiva PlayStation a sbarcare su PC.

Come riportato da DSOGaming, durante l’IR Day 2021 Game & Network Services Segment, Sony ha realizzato una presentazione in PDF per gli investitori, svelando i prossimi piani per il futuro di PlayStation.

Un particolare a pagina 26 non è però passato inosservato, dato che Sony, citando le prossime release pianificate su PC, non ha solamente citato Days Gone, ma proprio Uncharted 4, confermando il suo imminente lancio per gli utenti desktop.

Di seguito vi proponiamo uno screenshot della presentazione, che fa proprio riferimento ai piani sul mercato PC, in cui è visibile il logo in questione:

Se volete invece guardare voi stessi il PDF in questione, potete invece cliccare qui e consultare voi stessi tutti i dettagli della presentazione: nel momento in cui scriviamo questo articolo, l’immagine non è ancora stata modificata.

A questo punto, non resta che aspettare un annuncio di Sony che ci sveli ufficialmente quando arriverà Uncharted 4 su PC, con i relativi requisiti di sistema.

Nel frattempo, vi ricordiamo che Uncharted sta per diventare un film live action: in un’immagine possiamo vedere Nathan Drake e Victor Sullivan andare a caccia di tesori.

In un breve video abbiamo invece avuto l’opportunità di poter vedere il film in azione, proprio con Tom Holland e Mark Wahlberg nei panni di Nathan e Sully.

La saga ha da poco compiuto 5 anni: Naughty Dog ha voluto festeggiarne il compleanno con una particolare sorpresa.