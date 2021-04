The Last of Us, la serie: ecco la location principale (ma la data di uscita non è vicina)

Pedro Pascal e Bella Ramsey vestiranno rispettivamente Joel ed Ellie nella serie TV di The Last of Us, l’attesissimo show ispirato al capolavoro sviluppato da Naughty Dog.

Ora, la Director’s Guild of Canada ha rivelato che HBO sarebbe in procinto di dare il via ufficialmente alla produzione della serie a Calgary, in Canada, a partire dal prossimo mese di luglio di quest’anno (via CBC).

Uno screen del primo capitolo della serie.

Più precisamente, il primo ciak dovrebbe tenersi il 5 luglio, per poi terminare le riprese l’8 giugno 2022. Con molta probabilità, quindi, la serie potrebbe vedere la luce su HBO Max solo a fine 2022 o alla peggio nei primi mesi del 2023 (sebbene al momento manchi ancora l’ufficialità della cosa).

Il pilot di The Last of Us sarà a cura del regista da Kantemir Balagov, prodotto da PlayStation Productions, Word Games, The Mighty Mint e Naughty Dog. Lo show sarà scritto e supervisionato da Craig Mazin (Chernobyl) e Neil Druckmann in persona con la collaborazione di Carolyn Strauss, Asad Quzilbash Evan Wells e Carter Swan.

Calmi, è solo un artwork fanmade.

Proprio Druckmann, intervistato in occasione del SXSW 2021, ha spiegato che possiamo aspettarci una narrazione vicina a quella del gioco (con tanto di battute in comune), sebbene la serie proporrà scene piuttosto differenti da quelle che abbiamo giocato su console.

La storia seguirà quindi le vicende di Joel (Pascal), un sopravvissuto a una catastrofe che ha quasi del tutto estinto la razza umana, incaricato di fare uscire di nascosto la quattordicenne Ellie da una “zona di quarantena” ricca di pericoli e inside di ogni genere. Tra i due, si instaurerà un rapporto di amicizia molto forte.