The Last of Us Stagione 2, Bella Ramsey: «sarà davvero triste»

La seconda stagione della serie HBO su The Last of Us è stata confermata solo pochi giorni fa, tanto che il ruolo di Ellie sembra essere stato nuovamente affidato a Bella Ramsey.

Se la prima stagione racconta la storia del gioco originale (che potete viviere nel remake PS5 su Amazon a prezzo notevole), la seconda dovrebbe narrare gli eventi visti in The Last of Us Part II.

HBO ha confermato l’arrivo della seconda stagione con un breve teaser, con la conferma quasi implicita che Bella Ramsey vestirà ancora i panni di Ellie.

Ora che gli showrunner hanno lasciato intendere che la seconda stagione seguirà proprio le vicende di Part II, è proprio la Ramsey a parlare di ciò che ci aspetta.

Attenzione: da ora seguono spoiler su eventi e personaggi di TLOU Part II, ragion per cui proseguite a vostro rischio e pericolo.

Come riportato anche da Games Radar, durante la sua partecipazione al podcast Happy Sad Confused di Josh Horowitz, l’attrice ha spiegato che, pur non avendo mai giocato al gioco, è entusiasta di poter raccontare la storia di Ellie e Dina, avendo visto online un montaggio della storia d’amore dei due personaggi.

«Inoltre, la complessità della sua relazione con Joel e come questa diventi decisamente… più complessa», ha continuato. «Non vedo l’ora di vedere questo aspetto, e la violenza che ne deriva è in un certo senso elettrizzante. Poterla esplorare in un ambiente davvero sicuro sarebbe fantastico, ma sono anche nervosa. So cosa accadrà nel secondo gioco e sono nervosa all’idea di rimanere potenzialmente senza Pedro per un po’. Sarà davvero triste».

Quando è uscito nel giugno 2020, The Last of Us Part II ha scioccato i fan uccidendo brutalmente il protagonista del primo gioco, Joel (interpretato sullo schermo da Pascal). La storia verte infatti quasi interamente su Ellie, ora diciannovenne, mentre cerca la sua vendetta nei confronti dell’assassina del suo mentore, Abby (a sua volta, personaggio giocabile).

Di recente la Ramsey ha avuto modo di parlare della sua interpretazione, ammettendo di aver sentito Ellie vicina a sé stessa come personaggio fin da subito e scegliendo di sfidare le critiche ricevute da una parte di pubblico.

