The Last of Us Stagione 2, un’attrice si candida: «Sarebbe un sogno che si avvera»

I primi episodi della serie HBO su The Last of Us sono disponibili da alcuni giorni, ma ora che è stata annunciata anche la Stagione 2 ‘è già chi si sta candidando per i ruoli dello show.

La prima serie racconta la storia del primo capitolo (che trovate nel remake PS5 su Amazon a ottimo prezzo), mentre la seconda dovrebbe poco sorprendentemente narrare gli eventi di The Last of Us Part II.

Dopo che HBO ha confermato l’arrivo della seconda stagione con un breve teaser, un’attrice del gioco ha ora deciso di farsi avanti.

Come riportato dalla fan page ‘The Last of Us HBO’, Victoria Grace ha dichiarato che le piacerebbe interpretare anche nella serie il suo personaggio visto anche nel videogame.

Attenzione, da ora troverete alcuni piccoli spoiler su The Last of Us Part II: proseguite a vostro rischio e pericolo.

Nel gioco, la Grace ha infatti vestito i panni di virtuali di Yara, un personaggio secondario comunque molto importante ai fini della storia principale.

In Part II, Yara è un infatti un ex membro dei Serafini, nonché sorella maggiore di Lev, la quale ha stretto un legame con Abby, membro del Fronte di Liberazione di Washington.

«Sarebbe un sogno che si avvera», ha scritto la Grace in un post social, in cui evidenzia il desiderio di tornare a interpretare il personaggio anche nella seconda stagione di HBO. Staremo a vedere se, una volta deciso il casting dei nuovi episodi, il nome della Grace spunterà fuori.

Restando in tema, pochi giorni fa lo showrunner Craig Mazin ha lasciato intendere che la Stagione 2 potrebbe essere divisa in più parti.

Ma non solo: i fan hanno scelto a gran voce quale attrice vorrebbero vedere nei panni di Abby, in The Last of Us Stagione 2 di HBO.

Nel frattempo potete iniziare il viaggio televisivo di Joel ed Ellie con il primo episodio, gratis, pubblicato per intero su YouTube.