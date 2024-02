The Last of Us S2, parla Pascal: «ci penserò per il resto della mia vita»

La seconda stagione di The Last of Us è in fase di produzione e la star Pedro Pascal ha dichiarato che le riprese stanno «andando benissimo».

La nuova serie - che ricordiamo essere per l'Italia un’esclusiva Sky e NOW - si baserà sugli eventi visti in The Last of Us Part II (che trovate su Amazon).

Advertisement

Nel cast rivedremo Pascal, Bella Ramsey e tutti altri attori nuovi e non ormai pronti a tornare sul set per questa attesissima Stagione 2 della serie HBO.

Pascal si è recentemente rotto un braccio ed è stato operato, ma è già tornato sul set e ha dichiarato a Deadline che è «incredibile essere di nuovo a casa» con il cast e la troupe.

«Stanno lavorando più duramente di quanto potessi immaginare, persino più duramente della prima stagione, il che è quasi impossibile. È davvero stimolante e incredibile», ha dichiarato.

Pascal tornerà a interpretare Joel nella seconda stagione. Chiunque abbia giocato a The Last of Us: Part II, sa cosa accadrà al personaggio.

«Calarsi di nuovo in quei panni è una sensazione stranamente nuova», ha detto. «Non ho mai fatto niente del genere prima d'ora, con una paternità così originale prima di arrivare a questo».

«Credo di imparare qualcosa di nuovo ogni giorno, e probabilmente ci penserò per il resto della mia vita», ha aggiunto.

Pascal ha recentemente vinto il premio come miglior attore maschile in una serie drammatica per la sua interpretazione di Joel in The Last of Us ai SAG Awards.

Ha simpaticamente confessato di aver bevuto tequila e di essersi quindi un po' ubriacato prima dello show.

Restando in tema, anche Isabela Merced, che in The Last of Us Stagione 2 interpreta Dina, ha iniziato a girare le sue scene, sapendo anche che una "superstar" si è unita al cast.

Ma non solo: come saprete, l'episodio 3 della prima stagione di The Last of Us ha raccontato la storia d'amore tra Bill e Frank: ora, l'attore Nick Offerman ha voluto affrontare il tema dell'omofobia.