The Last of Us serie TV, i fan hanno scelto la loro Abby per la Stagione 2

La serie HBO su The Last of Us è disponibile da pochi giorni, sebbene i fan a quanto pare stanno già pensando a chi potrebbe interpretare Abby in un’eventuale Stagione 2 dello show.

La prima stagione, che racconta la storia del primo videogioco (che trovate nel remake PS5 su Amazon) ha colto nel segno, grazie anche a un casting pressoché perfetto.

Se The Last of Us è ora la serie più votata di sempre su IMDb, superando big del calibro di Breaking Bad, a quanto pare è già tempo di guardare oltre.

Come riportato anche da Gaming Bible, i fan avrebbero già un nome per l’attrice che potrebbe vestire i panni della nemesi di Ellie.

Se avete giocato a The Last of Us Part II, saprete che Abby è un personaggio chiave. Non entreremo nel terreno degli spoiler per il bene dei fan dell’ultima ora, ma ci limiteremo a dire che si tratta di un tassello fondamentale della storia, alla pari di Joel ed Ellie.

Visto il successo della serie, molte attrici avranno gli occhi puntati su questo ruolo per una Stagione 2 dello show HBO, ma a quanto pare i fan hanno scelto a gran voce che vorrebbero vedere nei panni di Abby, ossia Florence Pugh.

La Pugh è stata vista di recente in Black Widow e Hawkeye, tanto che l’utente di Twitter SatoruBrojo ha scritto: «Vedere Florence Pugh in Hawkeye mi ha fatto capire che la vedrei benissimo nel ruolo di Abby in The Last of Us».

Florence Pugh receives her first producing credit with Zach Braff’s ‘A GOOD PERSON,’ out this March. pic.twitter.com/XZSCYo1ouh — Film Updates (@FilmUpdates) January 12, 2023

Anche tale GabrielDivina2 ha aggiunto: «HBO dovrebbe scegliere Florence Pugh come Abby in The Last of Us. Ho l’impressione che abbia lo stesso aspetto duro, ma che riesca a essere vulnerabile. E l’abbiamo già vista in Fighting with my Family».

Brent_Carroll1 ha infine scritto: «Se Abby non sarà interpretata da una Florence Pugh in forma smagliante, allora non sto cosa stiamo facendo».

Il problema principale di Florence è che di base è più avanti con gli anni rispetto a Bella Ramsey, quindi non siamo sicuri che possa davvero essere lei la scelta finale. Staremo a vedere.

Nella nostra recensione vi abbiamo spiegato che «con The Last of Us, HBO ha portato a casa la serie perfetta tra quelle ispirate a un videogioco, senza trascurare il fatto che anche chi non ha mai sentito parlare di Joel ed Ellie prima d’ora rimarrà travolto da uno show di rara bellezza, che in appena nove episodi riesce a tratteggiare una storia ancora più ricca e sfaccettata di quella narrata in origine nel 2013.»

Ma non è tutto: il primo episodio della serie si apre con un talk show, in cui uno scienziato spiega quanto sono pericolosi i funghi per la razza umana.

Infine, avete visto quali sono i libri di The Last of Us da collezionare, tra artbook e fumetti ufficiali per la saga di Naughty Dog?