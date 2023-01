The Last of Us, la serie TV tornerà ufficialmente con una seconda stagione

The Last of Us, la serie TV di HBO, è un successo e come tale era plausibile pensare che ci potessere essere una seconda stagione. Ora, però, è ufficiale.

Il viaggio di Joel ed Ellie continua anche in TV, come i videogiocatori che hanno giocato Part 2 (lo trovate su Amazon), con una seconda stagione confermata ufficialmente da HBO.

D’altronde giusto qualche giorno fa la seconda stagione era solo ancora “probabile”, dalle parole di Bella Ramsey, interprete di Ellie.

Ma considerato quanto la serie di HBO abbia fatto bene alla popolarità del franchise, e anche alle vendite che ora sono tornate a diventare record, non è una grossa sorpresa l’annuncio della seconda stagione.

The Last of Us tornerà ufficialmente con una seconda stagione, con solo tre episodi all’attivo trasmessi da HBO.

L’annuncio è arrivato dalle pagine ufficiali, senza troppe informazioni riguardo la trama e dettagli aggiuntivi sulla serie.

The journey continues. #TheLastOfUs will return for another season on @HBOMax. pic.twitter.com/FQNG6vhk1d — The Last of Us (@TheLastofUsHBO) January 27, 2023

«Il viaggio continua», recitano tutte le comunicazioni relative alla serie e ad HBO.

Un viaggio che, come sappiamo bene, porterà Ellie in una spirale di vendetta e violenza, che gli spettatori potranno scoprire quando lo show sarà pronto.

«Sono onorato, onorato e francamente sopraffatto dal fatto che così tante persone si siano sintonizzate e si siano connesse con la nostra rivisitazione del viaggio di Joel ed Ellie», ha dichiarato il direttore del gioco e produttore esecutivo dello spettacolo, Neil Druckmann, che ha aggiunto:

«La collaborazione con Craig Mazin, il nostro incredibile cast e troupe, e HBO ha superato le mie già alte aspettative. Ora abbiamo il piacere assoluto di poterlo fare di nuovo con la seconda stagione! A nome di tutti in Naughty Dog e PlayStation, grazie!»

Nel frattempo potete iniziare il viaggio televisivo di Joel ed Ellie con il primo episodio, gratis, pubblicato per intero su YouTube.

Uno show che, nonostante alcune piccole differenze, è rimasto fedele all’opera originale di Naughty Dog nello spirito.