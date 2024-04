The Last of Us Stagione 2, primo sguardo a una celebre location

Le riprese della Stagione 2 di The Last of Us sono in corso e gli ultimi sviluppi suggeriscono che gli attori stanno recitando nella ricostruzione della cittadina di Jackson.

La nuova serie - che ricordiamo essere per l'Italia un’esclusiva Sky e NOW - si baserà sugli eventi visti in The Last of Us Part II (che trovate su Amazon).

Sappiamo che nel cast rivedremo Pedro Pascal come Joel, oltre ovviamente a Bella Ramsey nei panni di Ellie e a una serie di nuovi attori, tra cui anche l'interprete di Abby.

Ora, però, come riportato anche da GamingBible, la seconda stagione dello show ci porterà a Jackson, luogo in cui si stanno attualmente svolgendo le riprese.

La notizia proviene da un utente Reddit che ha detto: «Stanno girando la seconda stagione dove vivo (Squamish/Britannia Beach). Sono andato a vedere con il mio drone e ho fatto alcune foto!»

Insieme al post, vediamo infatti quattro fotografie del set messo in piedi dalla produzione, che i fan pensano ovviamente essere la cittadina di Jackson.

Uno ha detto: «Sicuramente Jackson. C'è una stalla vicino al muro della porta, e l'architettura combacia.»

Al momento in cui scriviamo non è chiaro a che punto siano le riprese, sebbene l'uscita della seconda stagione è sempre genericamente fissata nel corso del 2025.

Probabilmente, la scena della morte di Joel sarà ancora uno shock per i fan, mentre coglierà completamente alla sprovvista chiunque sia riuscito a evitare gli spoiler per tutto questo tempo.

Restando in tema, Isabela Merced, che in The Last of Us Stagione 2 interpreta Dina, ha ormai iniziato a girare le sue scene da un po', sapendo anche che una "superstar" si è unita al cast.

Ma non è tutto: le riprese della Stagione 2 di The Last of Us sono quindi in corso e alcuni recenti sviluppi suggeriscono che il momento più controverso del gioco è stato girato.