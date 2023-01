The Last of Us, Bella Ramsey su Ellie: «un personaggio che avevo già dentro»

Manca poco all’arrivo dell’attesa serie di The Last of Us per opera di HBO, e Bella Ramsey dice la sua riguardo le critiche nei suoi confronti.

L’attrice che interpreta Ellie è stata infatti al centro di numerose polemiche per l’essere poco somigliante al personaggio originale (questo per intenderci, come lo vedete su Amazon).

A niente sono servite le spiegazioni di HBO sul perché sia stata scelta proprio Bella Ramsey, definita la migliore scelta possibile per una serie di motivi.

Tanto che alcuni fan sono riusciti anche a cambiare i character poster ufficiali inserendo la Ellie videoludica, proprio a dimostrare lo sdegno nei confronti dell’attrice.

A pochi giorni dalla messa in onda della serie su HBO è arrivato un lungo report di Hollywood Reporter che svela retroscena interessanti, così come le reazioni degli attori.

D’altronde Bella Ramsey non può non essere incappata nelle critiche e prima o poi avrebbe avuto l’occasione di dire la sua.

Ce l’ha avuta nel suddetto articolo dove, tra le tante questioni legate a The Last of Us ed HBO, è emersa anche quella relativa al malcontento generale verso tutte le critiche a lei rivolte.

L’attrice si è impegnata a non guardare nessun commento online, ma alla fine racconta di aver ceduto ed ha recuperato le reazioni dei fan.

«Ho visto di tutto», dice Bella Ramsey mentre, come specifica l’Hollywood Reporter, aggiunge una smorfia di sfida e disappunto:

«Sono a conoscenza di tutto. È stata la mia prima esperienza, davvero, con molte reazioni negative.»

Ciò che ha dato forza all’attrice è la convinzione di aver sentito Ellie vicina come personaggio fin da subito, come “la skin di un videogioco”, Bella Ramsey dice di aver sentito Ellie come una seconda pelle.

Chissà cosa succederà nella seconda stagione dello show, che pare seguirà pedissequamente le vicende di The Last of Us Part II.

Una storia che finora abbiamo amato in maniera viscerale, e le fan art di alcuni giocatori ci ricordano perché ci siamo persi nella storia di The Last of Us.

Mentre la serie è la prossima cosa da attendere senza dubbio, anche perché porta con sé delle aspettative molto alte anche relativamente alle altre trasposizioni videoludiche.