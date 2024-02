The Last of Us Stagione 2, le nuove foto dal set di una delle scene più iconiche

The Last of Us tornerà in TV con la Stagione 2 dell'amato show di HBO che ha adattato con successo le vicende del titolo di Naughty Dog, e la nuova serie di episodi farà altrettanto con The Last of Us Part 2.

Proprio per questo è interessante vedere le nuove foto dal set nel quale la produzione girerà le scene più iconiche di Jackson, la città che ospita Ellie, Joel e tutti gli altri protagonisti di The Last of Us Part 2 in alcune delle sequenze più importanti della storia.

In particolare la festa notturna che fa da scenario ai flashback più importanti della storia di Ellie, nonché tra i primi che sono stati mai visti prima del lancio di The Last of Us 2 nelle occasioni di promozione del gioco.

Come potete vedere dalla foto qui sopra, sembra che la produzione stia girando proprio in questi giorni le scene in questione, che tra le altre cose ci hanno mostrato per la prima volta la storia d'amore tra Ellie e Dina e, tra le altre cose, uno dei diverbi più significativi tra Ellie e Joel.

Aspettiamo con ansia di vedere in prima persona le scene, che hanno dato a Pedro Pascal non pochi pensieri perché l'attore ha detto che "ci penserà per il resto della vita".

Nel frattempo The Last of Us Stagione 2 continua ad avere un cast sempre più importante, con i recenti ingressi di Catherine O'Hara e una superstar misteriosa, tra i tanti.

Qualche giorno fa erano emerse anche altre foto dal set di The Last of Us Stagione 2, che mostravano una location altrettanto nota del videogioco di Naughty Dog.

E se nell'attesa volete recuperare la prima stagione, sappiate che potete trovarla facilmente anche su Amazon in un comodo cofanetto Blu-Ray al miglior prezzo.