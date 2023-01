The Last of Us HBO, la seconda stagione seguirà le vicende di Part II

Ogni grande show ha dalla sua diverse stagioni già programmate, e il The Last of Us di HBO guarda già al futuro con una seconda stagione.

Che, presumibilmente, coprirà proprio quella Part II che è entrata nella storia dei videogiochi rivelandosi un capolavoro, vendutissimo anche su Amazon.

Intanto il The Last of Us prodotto da HBO è sempre più vicino e si è portato dietro le inevitabili polemiche, la più grande su tutte quella relativa all’attrice che interpreta Ellie.

Un progetto che diventa multimediale perché, nel frattempo, è arrivata anche una nuova serie parallela ad affiancare quella di HBO.

E nelle ore che precedono la messa in onda dello show, in cui showrunner e attori stanno promuovendo in maniera massiccia l’evento, emergono informazioni sul futuro della serie.

In una lunga intervista rilasciata ad Hollywood Reporter, gli autori di The Last of Us di HBO hanno risposto a molte domande di vario tipo.

Neil Druckmann e Craig Mazin hanno rilasciato molte dichiarazioni, tanto che si è addirittura parlato di The Last of Us Part III in un frangente.

Ma HBO sembra avere, comprensibilmente, dei piani molto imponenti per la sua produzione visto che almeno nelle intenzioni c’è anche una seconda stagione.

Gli showrunner hanno lasciato intuire che il finale di questa prima stagione sarà propedeutico per il futuro e, sebbene non l’abbiano confermato, nella stagione successiva verrà coperto l’intero Part II.

«Non mi piacciono i riempitivi», ha dichiarato Mazin. Una chiara indicazione che, dopo aver raccontato l’intera trama del primo capitolo, HBO intende muoversi verso il discusso sequel.

Una storia che finora abbiamo amato in maniera viscerale, e le fan art di alcuni giocatori ci ricordano perché ci siamo persi nella storia di The Last of Us.

Mentre la serie è la prossima cosa da attendere senza dubbio, anche perché porta con sé delle aspettative molto alte anche relativamente alle altre trasposizioni videoludiche.