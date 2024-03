Potremmo sentire Pedro Pascal cantare in The Last of Us S2

La seconda stagione di The Last of Us è lavorazione e a quanto pare nella serie potremmo sentire Pedro Pascal (ossia Joel) cantare.

La nuova serie - che ricordiamo essere per l'Italia un’esclusiva Sky e NOW - si baserà sugli eventi visti in The Last of Us Part II (che trovate su Amazon).

Nel cast rivedremo Pascal assieme a Bella Ramsey e una serie di nuovi attori, tra cui anche l'interprete di Abby.

Pascal si è recentemente espresso sulla seconda stagione dello show HBO, ma a quanto pare ora sono emersi altri dettagli piuttosto interessanti.

Come suggerito anche da PlayerStation, l'attrice Nico Parker - che nella prima stagione ha vestito il ruolo di Sarah - in un'intervista per il canale The Movie Dweeb ha speso due parole su Pascal.

All'attrice è stato chiesto se il buon Pedro avesse qualche "difetto" da condividere, risultando bravo in tutto ciò che fa e che ha una bella voce da cantante, anche se a volte parrebbe essere un po' lunatico.

«Non è male in niente. Ha una voce bellissima. È un ballerino meraviglioso. È un buon pilota ed è bravo in tutto. È la persona migliore di tutte. Ma semmai... può essere lunatico e quando è lunatico è così fastidioso», ride.

«A parte questo, è più affascinante di quanto si possa immaginare per un essere umano», ha concluso Parker.

Nel videogioco The Last of Us Part II, Joel ha dimostrato il suo talento per la musica cantando e suonando per Ellie l'iconica canzone Future Days dei Pearl Jam.

È anche responsabile di aver insegnato al personaggio a suonare la chitarra. Presumibilmente, quindi, Pascal canterà quasi sicuramente per il suo ruolo.

Restando in tema, Isabela Merced, che in The Last of Us Stagione 2 interpreta Dina, ha da poco iniziato a girare le sue scene, sapendo anche che una "superstar" si è unita al cast.

Ma non è tutto: l'episodio 3 della prima stagione di The Last of Us ha raccontato la storia d'amore tra Bill e Frank: giorni fa l'attore Nick Offerman ha voluto affrontare il tema dell'omofobia.