Pedro Pascal ha finito con The Last of Us Stagione 2

Pedro Pascal tornerà prossimamente nella seconda stagione di The Last of Us, nuovamente nei panni di Joel.

La nuova stagione - che ricordiamo essere per l'Italia un’esclusiva Sky e NOW - si baserà sugli eventi visti in The Last of Us Part II (che trovate su Amazon).

Nel cast, oltre a Pascal, ritroveremo anche Bella Ramsey nel ruolo di Ellie, oltre a una serie di new entry tra cui anche l'interprete di Abby.

Ora, come riportato anche da Kotaku, l'attore ha recentemente rivelato di aver concluso le riprese della Stagione 2.

La seconda stagione di The Last of Us di HBO è attualmente in fase di riprese ma Pascal avrebbe terminato tutte le sue scene appena un mese dopo l'inizio di lavori.

Se avete giocato a The Last of Us Part II di Naughty Dog, probabilmente sapree bene perché l'attore abbia terminato così rapidamente.

Le notizie sul fatto che Pascal abbia finito di girare la seconda stagione di TLOU provengono dall'esperto del settore Daniel Richtman, il quale ha pubblicato la notizia il 25 marzo sulla sua pagina Patreon.

Come riportato da Variety nel dicembre 2023, la seconda stagione ha iniziato le riprese il 12 febbraio di quest'anno.

Ciò suggerirebbe che il Joel di Pascal potrebbe fare la stessa fine di quello del videogioco omonimo.

Ragion per cui, nonostante l'attore riprenderà il ruolo di Joel nel dramma post-apocalittico di The Last of Us Stagione 2, il suo ruolo potrebbe essere più "breve" del previsto.

Ricordiamo anche che nelle scorse settimane sempre Pascal ha rivelato che sarebbe diventato un senzatetto se non fosse stato per la sua piccola apparizione in Buffy l'Ammazzavampiri.

Ma non solo: l'attrice Nico Parker ha speso due parole su Pedro Pascal, rivelando che è un bravissimo cantante: sentiremo le sue doti canore in The Last of Us S2?