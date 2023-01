The Last of Us Stagione 2, Bella Ramsey ci sarà (niente recasting)

La seconda stagione della serie HBO su The Last of Us è stata confermata solo pochi giorni fa, sebbene a quanto pare non vi sarà alcun recasting per il ruolo di Ellie.

La prima stagione racconta la storia del primo capitolo (che trovate nel remake PS5 su Amazon a prezzo speciale), mentre la seconda dovrebbe ovviamente narrare gli eventi visti e giocati in The Last of Us Part II.

HBO ha quindi confermato l’arrivo della seconda stagione con un breve teaser, sebbene siano in molti a chiedersi se Bella Ramsey vestirà ancora i panni di Ellie.

Considerando che gli showrunner hanno già lasciato intendere che la seconda stagione seguirà proprio le vicende di Part II, alcuni temevano che l’attrice fosse troppo giovane per vestire i panni della Ellie nel sequel.

Poche ore fa, infatti, la Ramsey ha pubblicato un tweet in cui sembra implicitamente confermare che prenderà parte anche alla Stagione 2 dello show HBO.

«Mi sono dimenticata di Twitter per un secondo, ma avete sentito parlare della seconda stagione, vero? Farò un giro con il mio migliore amico (di nuovo)», ha scritto la giovane star.

Poco sotto, il tweet che confermerebbe la notizia.

I FORGOT ABOUT TWITTER FOR A SECOND but you heard about season two right? I’m taking a ride with my best frienddddd (again) :) #TheLastOfUsHBO — Bella Ramsey (@BellaRamsey) January 29, 2023

Ricordiamo che nel primo gioco Ellie ha un’età che passa dai 14 anni dell’inizio del gioco fino a circa 15 anni. In The Last of Us Part II vi è uno stacco netto dal punto di vista temporale: la giovane si trova a Jackson 4 anni dopo il suo arrivo insieme a Joel, ed è ormai diventata una ragazza di 19 anni.

Considerando che al momento in cui scriviamo la Ramsey ha di base diciannove anni, non crediamo sia un problema per la produzione adattare l’aspetto dell’attrice a quello del personaggio dello show (inclusi eventuali flashback).

Recentemente l’attrice ha avuto modo di parlare proprio della sua interpretazione, ammettendo di averla sentita vicino a sé stessa come personaggio fin da subito e scegliendo di sfidare le critiche ricevute da una fetta del pubblico.

Restando in tema, Victoria Grace ha dichiarato che le piacerebbe interpretare il suo personaggio visto anche nel videogame anche in The Last of Us Stagione 2.

Ma non solo: i fan hanno scelto a gran voce quale attrice vorrebbero vedere nei panni di Abby, in The Last of Us Stagione 2 di HBO.