The Last of Us sfida Edgerunners, qual è la serie più seguita dai fan?

Il trend delle serie TV e film tratte dai videogiochi è evidente, da The Last of Us ad Edgerunner passando per tante altre produzioni, ma qual è la più seguita dai fan?

Proprio la serie tratta da Cyberpunk 2077, che potete recuperare su Amazon, è stata una sorpresa non tanto per la qualità della stessa, ma per l’effetto che ha fatto sul gioco.

Il titolo di CD Projekt Red ha avuto una seconda vita realmente, con i giocatori che l’hanno comprato per i più svariati motivi.

Mentre la serie di The Last of Us di HBO è solo l’ultimo, grande successo del settore, che ha rappresentato una bella scommessa per tutti.

Le serie tratte dai videogiochi come The Last of Us ed Edgerunners, sono state più o meno amate ed apprezzate, ma qual è la più seguita? Quali sono, cioé, le serie tratte da videogiochi più cercate sui social e sul web dai fan?

Lo studio condotto I’m-A-Puzzle ci svela quali sono gli show che hanno generato più chiacchiericcio e interesse, per così dire, tra quelle uscite negli ultimi tempi.

Neanche a dirlo, The Last of Us svetta anche in questo caso nonostante abbia avuto una vita molto più breve di altri show nella classifica.

Anche considerato che lo studio ha analizzato oltre 50 serie TV e anime che sono state adattate dai videogiochi negli ultimi 30 anni per scoprire quali sono le più ricercate.

La serie di HBO ha infatti totalizzato oltre 300mila ricerche mensili sul web. Edgerunners si difende molto bene in ogni caso, perché guadagna il secondo posto con 246mila ricerche mensile.

Completa il podio, un po’ a sorpresa onestamente, la serie TV di Halo di Paramount, con 201mila ricerche mensili.

Ecco la top 10, invece, delle serie più cercate sul web:

1 The Last of Us 2023 301,000 2 Cyberpunk: Edgerunners 2022 246,000 3 Halo 2022-present 201,000 4 Castelvania 2017-2021 110,000 5 Sonic Prime 2022 90,500 6 Sonic Boom 2014-2017 74,000 7 The Witcher: Blood Origin 2022 74,000 8 Cross Fire 2020 33,100 9 Pokémon 1997-present 33,100 10 Arcane: League of Legends 2021 22,200

Una classifica nella quale non è presente Cuphead, lo show di Netflix che è stato comunque talmente apprezzato da guadagnarsi una terza stagione.

A sorpresa, invece, Sonic Prime sempre di Netflix, serie che ha debuttato alla fine dello scorso con una storia tutto sommato divertente.