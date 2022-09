I fan di Edgerunners stanno comprando Cyberpunk 2077 per vendicarsi di un personaggio

Cyberpunk 2077 è tornato ad essere il gioco del momento anche grazie a Edgerunners, la serie Netflix ispirata al videogioco CD Projekt Red.

La serie è ambientata ovviamente a Night City, la stessa che potete esplorare nel gioco di ruolo che trovate su Amazon, e che offre una storia alternativa ma intrecciata nella stessa lore.

Talmente tanto che qualcuno ha voluto integrare ancora di più le due opere, con un crossover tra videogioco e serie TV.

Uno show che ha fatto decisamente bene a Cyberpunk 2077, visto che grazie ad Edgerunners ora c’è una media di un milione di giocatori al giorno nel gioco.

Da ora si faranno spoiler sulla trama di Edgerunners, la serie Netflix. Se non l’avete ancora vista e non volete rovinarvi la sorpresa, vi sconsigliamo di proseguire la lettura.

Come riporta Kotaku, molti fan di Edgerunners stanno sfruttando l’occasione per acquistare Cyberpunk 2077 e vendicarsi di Adam Smasher, il gelido cyborg al soldo della Arasaka.

La serie è ambientata circa un anno prima del videogioco CD Projekt Red, ma non per questo non ci sono collegamenti con il titolo del team polacco.

Il protagonista è David “Dee” Martinez che, come ogni edgerunner che dà il nome alla serie, per sopravvivere alle dure strade di Night City diventa un mercenario a noleggio.

David raduna intorno a sé molti amici e compagni di lavoro e peripezie tra cui Rebecca, diventata presto la preferita dei fan che, come i fan della serie sanno, viene massacrata brutalmente da Adam Smasher (nomen omen, potremmo dire).

Per questo, e per il fatto che alla fine finisce per uccidere anche il protagonista, i fan si vogliono vendicare almeno in Cyberpunk 2077, visto che il cyborg è presente anche nel gioco.

Everybody buying cyberpunk 2077 after watching Edgerunners so they could kill Adam Smasher pic.twitter.com/aFUkjReK07 — Uncle Joey(JURI NATION) (@ratfacepunk) September 19, 2022

La community dei fan sta condividendo meme di ogni tipo per inveire contro Smasher, e sia Netflix che CD Projekt Red hanno cavalcato questa ondata suggerendo ai fan della serie che c’è un modo per rendere giustizia ai poveri Rebecca e David.

I fan hanno amato in ogni modo Edgerunners, che è una serie che dovreste recuperare come vi abbiamo raccontato nella nostra recensione.

Nel frattempo Netflix punta ancora di più sui videogiochi, visto che ha annunciato l’apertura di un vero studio di sviluppo di recente.