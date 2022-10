Sonic Prime diventa la serie Netflix di Natale: ecco la data di uscita

Dopo il successo al cinema, Sonic Prime riporta il famoso porcospino blu ancora una volta in un mondo che non è quello dei videogiochi.

Sonic the Hedgehog 2, il film che ora potete acquistare in blu ray su Amazon, è stato infatti un grande successo, e proprio per questo il personaggio tornerà su Netflix.

Sonic Prime è una nuova serie animata in 3D, che promette di essere divertentissima e adatta a tutte le età (o almeno così speriamo).

E dopo aver visto tante immagini ma soprattutto il primo trailer, ora sappiamo anche quando ci sarà modo di vedere la serie in azione.

Sonic Prime non poteva che essere la serie di Natale, visto che il porcospino blu è amatissimo anche dai giovanissimi.

Come riporta la data presente nei bellissimi poster che potete vedere qui sotto, Sonic Prime è la serie da mettere in lista desideri per il periodo delle festività.

Sonic Prime is coming to Netflix on December 15th! pic.twitter.com/7NbatFckHe — Netflix Geeked (@NetflixGeeked) October 27, 2022

Sonic Prime arriverà infatti su Netflix a partire dal 15 dicembre.

La piattaforma di streaming accoglie quindi la mascotte di SEGA e tutti i suoi amici e nemici, in una serie che potrebbe essere una piccola rivelazione.

Ecco anche la sinossi della serie, pubblicata da Netflix:

«L’avventura animata in 24 episodi per bambini, famiglie e fan di lunga data racchiude l’essenza del brand e racconta una storia mozzafiato in cui la “scia blu” dei videogiochi cerca di risollevare le sorti di uno strano multiverso. Questa nuova avventura del “porcospino con i guanti” non è solo una corsa contro il tempo per salvare l’universo, ma un percorso di scoperta interiore e redenzione.»

Ma ancora prima arriverà Sonic Frontiers, il discusso open world di SEGA che non verrà rinviato ma, anzi, sarà puntualissimo come da accordi.

A proposito di serie Netflix, anche Cuphead tornerà sulla piattaforma di streaming con una terza stagione: ecco la data di uscita.