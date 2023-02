The Last of Us, ecco il tatuaggio dopo la scommessa con Neil Druckmann

La prima stagione della serie HBO su The Last of Us sta per arrivare al finale, sebbene ormai si può parlare di successo assoluto, senza se e senza ma.

La serie racconta la storia del gioco Naughty Dog, cosa questa che gli ha permesso di entrare da subito nelle grazie dei fan.

E se il successo ottenuto dalla serie TV di The Last of Us ha spinto notevolmente le vendite dei videogiochi originali, a quanto pare qualcuno ha perso una scommessa.

Questo qualcuno, come rivelato da lui stesso sui social, è lo showrunner Craig Mazin, il quale si è tatuato il coltello di Ellie sul braccio.

Il regista e showrunner si è infatti tatuato il coltello di Ellie, come da scommessa con Neil Druckmann, pubblicando il risultato ottenuto in un post Instagram.

«Nei primi giorni di riprese di The Last of Us, io e Neil [Druckmann, n.d.R.] facemmo un giuramento: se lo show sarebbe stato un successo, ci saremo fatti entrambi un tatuaggio del coltello di Ellie.»Poco sotto, il post di Mazin.

«Oggi, ho tenuto fede al mio giuramento… Guardate che spettacolo! I dettagli! Le ombre! Tutto quanto! Tocca a te Neil!»

Staremo a vedere se Druckmann terrà fede alla scommessa con Mazin, tatuandosi sul braccio l’iconico coltello di Ellie (non abbiamo dubbi che lo farà).

