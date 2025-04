Lucy rivive in una meravigliosa statua di Cyberpunk Edgerunners

Cyberpunk Edgerunners ha colpito la community dei fan di Cyberpunk 2077 con la sua storia adrenalinica e struggente e, visto che CD Projekt Red sa che uno dei personaggi preferiti dello show è Lucy, ha deciso di creare una statua meravigliosa.

Prime 1 Studio ha ufficialmente aperto i preordini per una nuova statua da collezione dedicata alla netrunner protagonista dell’anime Cyberpunk: Edgerunners, reinterpretata secondo lo stile visivo ultra-realistico di Cyberpunk 2077.

Si tratta di un modello in scala 1/4, parte della linea Real Elite Masterline, e rappresenta uno dei pezzi più ambiziosi mai realizzati per la serie animata di Studio Trigger.

La statua cattura Lucy in una posa rilassata ma carismatica, appoggiata a un bancone da bar, mentre sfoggia l’iconico taglio asimmetrico bicolore e lo sguardo deciso che ha conquistato i fan della serie.

L’intero design si ispira al mondo di Cyberpunk 2077, dando vita a una versione “videoludica” del personaggio, realizzata con una cura maniacale per i dettagli: texture realistiche per la pelle e gli abiti, materiali misti per gli accessori, effetti di luce LED e un’espressività inedita, visibile anche nei tre volti intercambiabili inclusi (neutro, winking, e arrabbiato).

Guardate qui:

La statua è accompagnata da una base speciale ispirata all’Afterlife, il leggendario locale notturno di Night City. Neon colorati, adesivi consumati, cocktail psichedelici, e tutto quello che contribuisce a evocare l’atmosfera decadente e vibrante delle notti nella metropoli cyberpunk.

La versione DX Bonus, disponibile esclusivamente sullo store ufficiale di Prime 1 Studio per il mercato giapponese, aggiunge una valanga di accessori pensati per i fan più esigenti. Preordinabile da subito a circa €123 (cercate un importatore!), la statua sarà seguita da quelle dedicate a David e Rebecca, che andranno a completare un trittico perfetto per chi ha amato Edgerunners.

Per i fan di Cyberpunk Edgerunners c'è tanto altro da recuperare, in ogni caso. Prima di tutto il manga prequel della serie, per non parlare del DLC di Guilty Gear, il tutto mentre aspettiamo una possibile seconda stagione dello show.