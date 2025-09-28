Good Smile Company ha ufficialmente annunciato l’apertura dei preordini per la nuova Pop Up Parade L dedicata a Lucy, una delle protagoniste più amate di Cyberpunk: Edgerunners. La serie animata, realizzata da Studio Trigger e distribuita su Netflix, ha contribuito in maniera decisiva alla rinascita di Cyberpunk 2077, catturando l’essenza di Night City e regalando agli spettatori una storia intensa e drammatica.

Lucy - Pop Up Parade L

Ambientata anni prima degli eventi che vedono come protagonisti V e Johnny Silverhand, la serie ha conquistato fan in tutto il mondo grazie al suo stile inconfondibile e a personaggi carismatici come Lucy Kushinada, giovane netrunner dal passato misterioso e dalla personalità glaciale, capace però di rivelare una grande forza interiore. Proprio a lei, Good Smile Company ha voluto dedicare una nuova statua per la sua linea Pop Up Parade, pensata per unire qualità e accessibilità.

La Pop Up Parade L di Lucy è realizzata in PVC e raggiunge un’altezza di 22,5 cm. Il lavoro di scultura è stato affidato a Kurosawatsu (Acxyz Creativ), mentre la colorazione è curata da Tomofumi (WATANA BOX). L’opera riesce a riprodurre fedelmente l’estetica e il fascino del personaggio, mettendo in risalto sia la sua eleganza che l’aura di determinazione che la contraddistingue. Essendo una versione in scala L, la statua offre una resa scenica ancora più imponente rispetto alle classiche uscite della linea.

La linea Pop Up Parade, lanciata da Good Smile Company, si è distinta nel tempo per proporre ai collezionisti figure curate nei dettagli ma a un prezzo competitivo, permettendo così di arricchire la propria collezione senza rinunciare alla qualità.

Prezzo e data di uscita

La statua di Lucy da Cyberpunk Edgerunners è disponibile al preordine tramite Cosmic Group, con arrivo previsto in Italia a partire da giugno 2026. Il prezzo si aggira intorno ai 75,00 euro, rendendola una proposta imperdibile per i fan dell’anime e per i collezionisti di action figure ispirate al mondo di Night City.