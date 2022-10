Cuphead torna su Netflix con la terza stagione, è ufficiale: ecco la data di uscita

Cuphead ha fatto il suo esordio su Netflix qualche tempo fa, raccogliendo un successo in parte inaspettato da parte del pubblico.

La serie di Netflix era stata annunciata qualche anno fa, nel 2019, con una lunga gestazione che ha portato Cuphead sulla piattaforma di streaming molti anni dopo.

Un’attesa che è valsa il suo successo notevole, perché Netflix decise immediatamente di rinnovare la serie per altre stagioni.

Sapevamo che Cuphead sarebbe tornato su Netflix prima o poi con una terza stagione, ma ancora non sapevamo quando.

La conferma è arrivata tramite Twitter, poche ore fa:

THE CUPHEAD SHOW! is back with NEW EPISODES for Part 3 – only on Netflix, November 18. pic.twitter.com/sBilvqAlvC

— Netflix Geeked (@NetflixGeeked) October 24, 2022