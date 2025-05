Nasco come collezionista molti anni fa con i Myth dei mitici Cavalieri dello Zodiaco, grazie a MCP. Da li a poco, entro nel tunnel (senza ancora uscita) di recuperare tutto quello che mi sono perso durante la mia infanzia degli anni 80. La mia casa? Un museo di action figure e gadget che ormai non trovano più posto. Da quella frase "me ne prendo solotanto una " sono finito a lavorare in una fumetteria e a scrivere news e recensioni per far conoscere la mia più grande passione.