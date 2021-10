The Last of Us serie TV, svelato un nuovo personaggio (ed è inedito)

Continuano a proseguire con le giuste tempistiche i lavori di HBO sulla serie TV dedicata a The Last of Us, ormai diventato uno degli show più attesi dalla community di appassionati PlayStation e non solo.

I produttori avevano sottolineato in più occasioni che la serie non avrebbe replicato al 100% la trama narrata su The Last of Us, ma che ci sarebbero state alcune piccole deviazioni: una prima conferma di queste affermazioni sarebbe arrivata grazie al reveal di un nuovo personaggio.

Ricordiamo che pochi giorni fa è arrivata la prima foto ufficiale con Joel ed Ellie, che sembrano davvero identici al gioco originale.

Un primo sguardo ai lavori è stato invece osservato nelle prime foto arrivate dal set, che hanno mostrato l’apocalisse prendere vita sulle strade.

Il portale IMDb, un database che consente di consultare in tempo reale tutti gli aggiornamenti su film e serie tv, ha infatti aggiornato la pagina dedicata allo show HBO indicando un nuovo ingaggio, che interpreterà un personaggio inedito per il franchise (via GamesRadar+).

L’attore Brad Leland, conosciuto principalmente per il suo ruolo nella serie Friday Night Lights – in Italia conosciuta anche come High School Team – interpreterà un personaggio conosciuto semplicemente come «Mr. Adler».

Leland aveva già confermato la propria partecipazione alla serie televisiva in un’intervista al canale YouTube A-List Productions, sottolineando come avesse già girato alcune scene in Canada.

La community ha deciso di indagare e provare a comprendere chi potrebbe essere questo misterioso Signor Adler: secondo l’account Twitter The Last of Us Updates, potrebbe trattarsi dell’insegnante di Sarah, la figlia del protagonista Joel.

L’utente ha infatti cercato di collegare le precedenti indiscrezioni legate a chiamate per casting relative a studenti, così come per gli scuolabus che si troverebbero in Texas – luogo dove si svolge il prologo della storia – per indicare che potrebbe essere proprio un professore.

Al momento dobbiamo ricordare che non è arrivata una conferma ufficiale di HBO riguardante il personaggio che Brad Leland interpreterà nella serie TV di The Last of Us, dunque invitiamo a prendere questa notizia con le dovute precauzioni, in attesa di capire quale sarà il suo ruolo.

Nonostante ci saranno dunque alcune necessarie deviazioni, la serie catturerà fedelmente l’esperienza originale: Neil Druckmann ha perfino regalato PS5 agli attori per aiutarli con le ricerche.

Recentemente è stata annunciata anche l’attrice che interpreterà Tess, un volto noto per gli amanti del piccolo schermo.

Abbiamo potuto ammirare Joel ed Ellie visti soltanto di spalle, ma alcuni poster fanmade hanno immaginato gli attori entrare direttamente dentro il gioco.